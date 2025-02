Przeprowadził transfer, teraz dostaje pogróżki. Skandal w wielkim klubie

Dyrektor generalny klubu NBA Dallas Mavericks Nico Harrison zatrudnił całodobową ochronę swojego domu po otrzymaniu gróźb śmierci. Wysyłają je sfrustrowani kibice po transakcji, w wyniku której koszykarz Luka Doncic trafił do Los Angeles Lakers w zamian za Anthony'ego Davisa.

Jak poinformował portal ESPN, skala oburzenia wśród fanów wzbudziła duże zaniepokojenie władz Mavericks. Harrisonowi grożono śmiercią, a inne z epitetów miały podłoże rasistowskie. Grupa kibiców niedawno przyniosła trumnę do hali American Airlines Center i zorganizowała symboliczny pogrzeb swojego klubu.

Władze klubu z Dallas podjęły dodatkowe kroki, aby chronić Harrisona. Zwiększono bezpieczeństwo w hali, a planowane protesty poza areną tylko zwiększają obawy. Aby jeszcze bardziej zapewnić bezpieczeństwo, zdecydowano, że Harrison nie będzie już siedział na trybunach wśród kibiców.

Cała historia wymiany uczyniła Harrisona wrogiem publicznym numer jeden. Sam zainteresowany zatrudnił grupę ochroniarzy, aby 24 godziny na dobę pilnowali jego domu.

25-letni Doncic, wybrany w drafcie w 2018 roku przez Atlanta Hawks, trafił od razu do Dallas Mavericks. W poprzednim sezonie poprowadził ich aż do wielkiego finału play off, w którym przegrali z Boston Celtics 1-4.

W obecnych rozgrywkach notował średnio w meczu 28,1 pkt, 8,3 zbiórki i 7,8 asysty, ale często trapią go kontuzje i zagrał tylko w 22 z 49 meczów Mavericks. Pod koniec sezonu Słoweniec miał przedłużyć kontrakt z klubem z Teksasu za ponad 300 mln dolarów.

Niespodziewana wymiana była równie zagadkowa dla Doncica, który rzekomo właśnie kupił dom w Dallas za 15 milionów dolarów. Po transferze Słoweniec napisał wiadomość do fanów "Mavs", w której wyjaśnił, jak "bardzo chciał zdobyć mistrzostwo dla Dallas".

Starszy o sześć lat Davis dołączył do Lakers w 2019 roku, z którymi zdobył tytuł mistrzowski w 2020. Dziewięć razy został wybrany do Meczu Gwiazd. Od początku sezonu notował średnio na mecz 25,7 pkt, 11,9 zbiórki i 3,4 asysty.

Oprócz Doncica, do kalifornijskiego klubu przenieśli się Maxi Kleber i Markieff Morris. Mavericks w wyniku wymiany otrzymali także Maxa Christiego oraz pierwszorundowy numer Lakers w drafcie 2029. Według doniesień medialnych klub z Dallas był inicjatorem oddania Doncica.

PAP