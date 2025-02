Sensacja w Jastrzębiu! Lider PlusLigi zatrzymany!

Gospodarze przystępowali do tego spotkania jako liderzy rozgrywek (po 23 kolejkach Jastrzębski Węgiel miał na koncie 60 punktów, a PGE GieK Skra Bełchatów, z 37 "oczkami", plasowała się na 8. miejscu w ligowej tabeli), opromienieni dodatkowo sobotnią 7. Galą Śląskiej Siatkówki, podczas której Tomasz Fornal został - po raz trzeci z rzędu - Siatkarzem Roku, a Jastrzębski Węgiel - Męską Drużyną Roku.

Na początku pierwszego seta przyjezdni radzili sobie z murowanym faworytem dość dobrze i udało im się nawet wyjść na dwupunktowe prowadzenie (4:6). Podopieczni trenera Marcelo Mendeza złapali jednak odpowiedni rytm i błyskawicznie odskoczyli rywalom na 4 "oczka" (12:8, potem 17:13). PGE GiEK Skra nie podłamała się jednak i nie tylko zniwelowała tę stratę, ale i ponownie wyszła na prowadzenie (21:22). Końcówka tej partii należała już jednak do gospodarzy, którzy wygrali ją do 23. Najwięcej punktów dla Jastrzębskiego zdobył Łukasz Kaczmarek (5), dzielnie wspierany przez Norberta Hubera (4). Wśród bełchatowian wyróżniał się Amin Esmaeilneżad (6).

W drugiej partii ekipa Gheorghe Cretu szybko zyskała trzypunktową przewagę (5:8), którą w pewnym momencie - głównie dzięki znakomitej grze atakującego z 71-procentową skutecznością Mirana Kujundżicia, a także wspierających go Pericia i Esmaeilneżada - powiększyła do 6 "oczek" (15:21). Takiego dorobku bełchatowianie nie mogli zmarnować - PGE GiEK Skra wygrała tę część spotkania do 21, doprowadzając do remisu w setach.

Dziewięciokrotni mistrzowie Polski potwierdzili dobrą dyspozycję również w trzecim secie. Dość powiedzieć, że Jastrzębski Węgiel pierwszy raz prowadził w tej parti... dopiero przy stanie 23:22! Wcześniej PGE GiEK Skra miała nawet 4 "oczka" przewagi (7:11, potem 11:15), ale podopieczni Marcelo Mendeza zdołali odrobić tę stratę. Emocjonującą końcówkę, w której o zwycięstwie decydowała gra na przewagi, rozstrzygnęli na swoją korzyść przyjezdni, którzy wygrali do 26. Jastrzębskiemu Węglowi nie pomogło nawet 8 punktów Łukasza Kaczmarka, gdyż w szeregach drużyny z województwa łódzkiego ponownie brylowali Kujundżić (8) i Perić (6).

Czwarta odsłona spotkania przez długi czas była bardzo wyrównana, a prowadzenie zmieniało jak w kalejdoskopie. Żadnej z drużyn długo nie udawało się jednak odskoczyć przeciwnikowi na więcej niż punkt. Sztuki tej dokonali dopiero bełchatowianie, którzy zyskali trzy-, a następnie czteropunktową przewagę (14:18). Dobra postawa na zagrywce, a także czujna obrona (i przy okazji kilka prostych błędów jastrzębian, jak kończąca spotkanie zagrywka Tomasza Fornala w siatkę) sprawiły, że sensacja stała się faktem: PGE GiEK Skra wygrała tę partię do 22 i cały mecz 3:1!

MVP został serbski przyjmujący PGE GiEK Skry Bełchatów Miran Kujundżić, zdobywca 22 punktów w spotkaniu.

PlusLiga - 24. kolejka

Jastrzębski Węgiel - PGE GiEK Skra Bełchatów 1:3 (25:23, 21:25, 26:28, 22:25)

Jastrzębski Węgiel: Fornal (16), Huber (10), Kaczmarek (20), Carle (3), Brehme (11), Toniutti (1), Popiwczak (libero) oraz Żakieta (2), Vincentin (7) i Finoli;

PGE GiEK Skra: Kujundżić (22), Wiśniewski (2), Esmaeilneżad (19), Perić (15), Lemański (11), Łomacz, Marek (libero) oraz Buszek, Szalacha (3), W. Nowak W. (1) i M. Nowak.