Siatkarz puścił parę z ust! Oto nowy selekcjoner topowej reprezentacji?

Resovia ma ostatnio świetną serię, w której udział ma "mózg" zespołu, Ropret. Słoweński rozgrywający prezentuje coraz wyższą formę i bardzo wiele daje zespołowi z Podkarpacia.

W ostatnich dniach niespełna 36-letni siatkarz w rozmowie z plusliga.pl opowiedział o przyczynach poprawy gry Asseco Resovii. Rzeszowianie wygrali ostatnie pięć spotkań, w tym z Bogdanką LUK Lublin, PGE Projektem Warszawa czy Steam Hemarpol Norwidem Częstochowa.

- Znaleźliśmy w końcu dobry rytm gry i nawet jak jesteśmy w trudnym momencie, to zachowujemy dużo więcej spokoju niż wcześniej. Wierzymy w to, że jesteśmy w stanie odwrócić niekorzystny wynik i przełamać się nawet po tak słabym początku - przeanalizował siatkarz.

Zawodnik został również podpytany o swoją narodową reprezentację. Po tym, jak oficjalnie pożegnano Gheorghe'a Cretu, coraz więcej mówi się o nowym nazwisku, które miałoby objąć Słoweńców. Plotki te zdaje się potwierdzać Ropret.

- Z tego co wiem, to nowym szkoleniowcem reprezentacji będzie Fabio Soli, czyli aktualny trener Itasu Trentino. Uważam, że to jest dobry wybór, tym bardziej, że zespół będzie stopniowo odmładzany i nie wszyscy z tych starszych, doświadczonych zawodników, będą jeszcze kontynuowali grę w reprezentacji. Dla takiego zespołu młody, nowy i dobry szkoleniowiec, będzie właściwa opcją i będzie naciskał na tych młodych graczy, żeby cały czas robili postępy. Kadrę czeka dużo pracy i zbieranie doświadczenia, a to jest trener, który powinien złapać dobry kontakt ze wszystkimi chłopakami - stwierdził siatkarz.

Słowenia obecnie zajmuje czwarte miejsce w rankingu FIVB.

KP, Polsat Sport