Tomaszewski aż cmokał z zachwytu nad Hurkaczem. "Lepszy od wirtuoza"

Spotkanie obfitowało w wiele widowiskowych wymian, obron i zwrotów akcji. Ten pojedynek śmiało można określić mianem "przedwczesnego finału". Tomaszewski, który komentował to tenisowe widowisko, nie krył uznania zarówno dla Alcaraza, jak i Hurkacza.

- Hubert przegrał z Alcarazem, ale jednocześnie zwyciężył. Grał wspaniale, dał z siebie wszystko. Były momenty, w których wydawało się, że jest lepszym graczem od wirtuoza, od tenisisty, który niedługo znów wróci na tron. Obiektywnie rzecz biorąc Alcaraz jest moim zdaniem lepszym tenisistą i od Sinnera i Zvereva. Zagrał najlepszy mecz w sezonie, a Hubert grał z nim jak równy z równym - komplementował ekspert.

To był pierwszy tak dobry turniej wrocławianina po tym, jak pod koniec listopada ogłosił, że jego nowym szkoleniowcem został Nicolas Massu. Chilijczyka wspomaga Ivan Lendl.



- Pozytywnie oceniam zmianę trenera. Massu wprowadził do gry Huberta artyzm, odrobinę szaleństwa i fantazji. Poza tym wszystkim Hubert świetnie panuje nad emocjami i jest graczem bardziej ofensywnym. Jeżeli chodzi o nowe stroje - są bardzo twarzowe i Hubert świetnie w nich wygląda - dodał znawca.

Wiadomo już, że Hurkacz wróci do czołowej "20" rankingu ATP. Najlepszy polski tenisista od poniedziałku będzie w nim zajmował 20. lokatę. Tomaszewski wyraził nadzieję, że wszystko to, co najlepsze, jeszcze przed nim.



- Liczę, że Hubert wchodzi w najlepszą fazę swojej kariery. Za parę dni skończy 28 lat, więc teraz albo nigdy. Jeżeli zdrowie mu dopisze to myślę, że Hubert obudzi w sobie w tym sezonie ten potencjał, tego olbrzyma, lwa, który w nim drzemie i że sprawi nam olbrzymią radość - zakończył legendarny głos polskiego tenisa.

W przyszłym tygodniu Hurkacz rozpocznie rywalizację w turnieju ATP 250 w Marsylii.