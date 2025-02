Udana pogoń Anwilu! Potrzebna była dogrywka

Przyjezdni znacznie lepiej rozpoczęli to spotkanie - po trójkach Lorena Jacksona i Michała Nowakowskiego byli lepsi o pięć punktów. Późniejsza kontra Szymona Tomczaka oznaczała dziewięć punktów różnicy. Anwil miał spore problemy przede wszystkim w obronie - goście grali bardzo szybko w ataku. Straty zmniejszali trochę DJ Funderburk i Justin Turner, ale po 10 minutach było 20:26. W drugiej kwarcie Energa Icon Sea Czarni znowu bardzo szybko mieli już kilkanaście punktów przewagi - było to możliwe dzięki akcjom Jakuba Musiała i Mateusza Dziemby. Teraz rywalizację starali się nawiązać Nick Ongenda i Michał Michalak, dodatkowo aktywny był debiutujący PJ Pipes. Nie robiło to wrażenia na zespole ze Słupska, bo ciągle świetny był też Alex Stein. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 42:49.

Zaraz po przerwie drużyna trenera Selcuka Ernaka miała zdecydowanie więcej energii - po zagraniu Luke’a Petraska przegrywała już tylko dwoma punktami. Obie drużyny później… zatrzymały się w ataku. Po chwili jednak PJ Pipes pokazywał, że może być ważną opcją w ofensywie i doprowadził do wyrównania. W końcówce tej części gry trójki dołożyli jednak Mateusz Dziemba i Alex Stein, a po 30 minutach było 59:65. W czwartej kwarcie Petrasek wyprowadzał swoją drużynę na prowadzenie! Teraz zespół mający aktualnie przewagę zmieniał się właściwie co akcję. W końcówce bardzo ważne akcje kończył Justice Sueing. Do kolejnego remisu doprowadził jednak Justin Turner. Loren Jackson mógł zostać bohaterem ekipy trenera Robertsa Stelmahersa, ale nie trafił, a to oznaczało dogrywkę.

Dodatkowy czas gry włocławianie rozpoczęli od serii 7:0, a w której ważnymi zawodnikami byli PJ Pipes oraz Kamil Łączyński. Goście nie byli w stanie wrócić już do tego spotkania. Ostatecznie Anwil zwyciężył 92:86.

Najlepszym zawodnikiem gospodarzy był PJ Pipes z 26 punktami i 4 asystami. Alex Stein zdobył dla gości 19 punktów, 6 zbiórek i 7 asyst.

Anwil Włocławek - Energa Icon Sea Czarni Słupsk 92:86 po dogrywce (20:26, 22:23, 17:16, 23:17 - 10:4)

Anwil Włocławek: P.J. Pipes 26, DJ Funderburk 14, Luke Petrasek 13, Justin Turner 12, Nick Ongenda 10, Ryan Taylor 6, Michał Michalak 5, Ronald Jackson Jr. 3, Kamil Łączyński 2, Karol Gruszecki 1, Bartosz Łazarski 0, Krzysztof Sulima 0.

Energa Icon Sea Czarni Słupsk: Michał Nowakowski 19, Alex Stein 19, Loren Jackson 17, Fahrudin Manjgafic 11, Szymon Tomczak 7, Mateusz Dziemba 6, Jakub Musiał 3, Justice Sueing 2, Quincy Ford 2.

plk.pl