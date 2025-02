Zadebiutował w PlusLidze, a później wypalił. "Starałem się jak najmniej zepsuć"

Waloch zastąpił chorego na grypę kapitana i podstawowego libero katowiczan Bartosza Mariańskiego.

- Nerwy przed meczem były, bo cały dzień trzeba było czekać, graliśmy przecież późno (20.30). Ale gram już trochę w siatkówkę. W PlusLidze jest po prostu wyżej, szybciej, mocniej. Kiedy spotkanie się zaczęło, czułem się już wyluzowany – dodał.

Katowiczanie wygrali czwarty mecz w sezonie, na 24 rozegrane. Zajmują przedostatnie miejsce, z ligi spadną trzy drużyny.

- Bardzo się cieszę, że wygraliśmy i to naprawdę w dobrym stylu. Mogliśmy wszystko zamknąć w trzech setach. W tym czwartym (25:16) pokazaliśmy, że zwycięstwo nie było przypadkowe. Popełniliśmy bardzo mało błędów, ryzykowaliśmy, dobrze zagraliśmy blokiem i zagrywką, odrzuciliśmy rywali od siatki, co ustawiło mecz. Ja starałem się po prostu jak najmniej zepsuć. Myślę, że jako tako to wyglądało. Sytuacja w tabeli jest trudna, ale – dopóki matematyka daje nam szanse - jeszcze walczymy. Pokazaliśmy, że potrafimy. Kto wie, może się utrzymamy – podsumował 29-letni libero.

Waloch dołączył do GKS w połowie grudnia 2024. W poprzednim sezonie wywalczył w barwach CM Soleus KS Rudziniec awans do pierwszej ligi. Tyle że w październiku klub nie dostał licencji na grę na zapleczu PlusLigi. W międzyczasie podjął pracę zawodową. W katowickiej drużynie zastąpił Dawida Ogórka, wypożyczonego do końca sezonu do Asseco Resovii Rzeszów.

Po podpisaniu umowy przyznał, że liczy na debiut w ekstraklasie i rozegranie w niej przynajmniej kilku setów.

