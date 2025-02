Bolesna porażka legendarnego szkoleniowca. Dzień później taki oto komunikat klubu

Fenerbahce pokonało VakifBank 3:1, mimo że pierwszego seta przegrało wyraźnie 19:25. Dla przyjezdnych były to jednak miłe złego początki. Już w kolejnej odsłonie miejscowe pozwoliły rywalkom na zdobycie zaledwie 13 "oczek". Najbardziej wyrównana była czwarta partia, w której Fenerbahce wygrało 25:22. Czwarty set to znowu dominacja gospodyń, o czym świadczy triumf 25:16.

Dla VakifBanku była to czwarta porażka w tym sezonie ligowym. Podopieczne Guidettiego zajmują czwarte miejsce w tabeli i do prowadzącego Fenerbahce tracą już siedem punktów. Do końca rundy zasadniczej pozostało jeszcze sześć kolejek. Warto podkreślić, że do półfinałów play-off awansują tylko cztery topowe drużyny.

ZOBACZ TAKŻE: Derby Lizbony w siatkówce obejrzane przez kompletny... przypadek. Benfica górą!

Nawet ewentualny brak powodzenia VakifBanku w rozgrywkach krajowych nie będzie stanowił zagrożenia dla posady Guidettiego. Już w poniedziałek, a więc zaledwie dzień po bolesnej porażce z Fenerbahce, którą włoskie media nazywają nokautem, działacze poinformowali o przedłużeniu kontraktu. Włoch pracuje w Stambule od 2008 roku i stał się wielką legendą klubu nie tylko ze względu na długi staż. Wszak po wypełnieniu najnowszej umowy, spędzi w nim aż 20 lat. Chodzi również o sukcesy, a te są naprawdę imponujące - sześć zwycięstw w Lidze Mistrzyń, siedem mistrzostw Turcji, sześć Pucharów Turcji, pięć Superpucharów Turcji, cztery Klubowe Mistrzostwa Świata i szereg innych medali.

Przypomnijmy, że 52-latek został w tym roku mianowany selekcjonerem reprezentacji Kanady. Wcześniej z powodzeniem prowadził m.in. Niemki oraz Turczynki. Na koncie posiada aż pięć srebrnych medali mistrzostw Europy i dwa brązowe. Do tego należy dodać srebro i brąz Ligi Narodów.

Polsat Sport