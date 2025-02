Dobra gra w Rotterdamie opłaciła się. Awans Hurkacza w rankingu ATP

Hubert Hurkacz po dwóch tygodniach powrócił do czołowej "20" światowego rankingu tenisistów. Obecnie Polak zajmuje 20. miejsce. W poniedziałkowym notowaniu na prowadzeniu z dużą przewagą wciąż jest Włoch Jannik Sinner. Wyprzedza Niemca Alexandra Zvereva i Hiszpana Carlosa Alcaraza.

Hurkacz w minionym tygodniu bardzo dobrze zaprezentował się w halowym turnieju ATP 500 w Rotterdamie, gdzie dotarł do półfinału. Taki wynik pozwolił mu dodać 100 punktów do rankingu, co przełożyło się na awans z 21. na 20. miejsce.

ZOBACZ TAKŻE: Świątek w pogoni za Sabalenką. Linette z awansem w najnowszym rankingu

Wrocławianin w półfinale przegrał z Alcarazem, późniejszym triumfatorem w Rotterdamie. Zwycięstwo spowodowało, że Hiszpan zbliżył się w zestawieniu do wicelidera Zvereva, brakuje mu jednak do niego 625 punktów. Na najwyższe w karierze szóste miejsce awansował finalista turnieju w Holandii Australijczyk Alex de Minaur.

Kamil Majchrzak zanotował awans ze 116. na 111. lokatę, a Maks Kaśnikowski z 219. na 217.

PAP