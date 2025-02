Dwa medale Polaków pierwszego dnia Zimowego Olimpijskiego Festiwalu Młodzieży Europy

Galica w 2024 roku reprezentował Polskę podczas Zimowych Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich w południowokoreańskim Gangwon, ale mimo wielkich oczekiwań do kraju wrócił bez medalu. Sam nie krył rozczarowania swoją postawą.

W Gruzji Polak swojego występu nie mógł zacząć lepiej. W swoim pierwszym starcie indywidualnym na 12,5 km nie dał szans rywalom. Na mecie wyprzedził drugiego zawodnika – Francuza Nansa Madelenata – o niespełna 15 sekund, a trzeciego – Włocha Rafaela Santera – o minutę.

"Cieszę się ze swojej dyspozycji. To był bardzo udany występ. Co prawda na strzelnicy popełniłem trzy błędy, ale za to biegowo pokazałem na co mnie stać. Dziś kluczowym momentem biegu było ostatnie okrążenie, bo byłem drugi i tam udało mi się wyjść na prowadzenie" - wspomniał Galica.

"Zapamiętam, że to ja zdobyłem 50. zimowy krążek dla Polski na Olimpijskim Festiwalu Młodzieży, to na pewno dla mnie wielka radość. Jestem spokojny o swoje indywidualne starty, bo cały sezon pokazuję dobrą dyspozycję, ale myślę, że mamy także szansę w sztafecie mieszanej, bo nasze dziewczyny nieźle zaprezentowały się dziś indywidualnie" – dodał złoty medalista.

Drugi krążek tego trafił na polskie konto za sprawą Daszuty, która w finale short tracku na 1500 m wywalczyła srebro. Wygrała Lisa Victoria Ngo Mouaha z Francji. Brązowy medal zdobyła Ukrainka Marija Chochelko.

"Dziś dałam z siebie wszystko. Jestem z siebie dumna. Ten medal wiele dla mnie znaczy. Wierzę, że w kolejnych startach też mam szansę na podium i zaprezentuję się podobnie jak na 1500 metrów" – powiedziała Daszuta.

Po pierwszym dniu rywalizacji Polska w tabeli medalowej zajmuje drugie miejsce. Prowadzi Francja z dorobkiem czterech medali: złotego, dwóch srebrnych i brązowego. Podium tej klasyfikacji zamyka Słowacja z jednym złotem i jednym brązem.

XVII Zimowy Olimpijski Festiwal Młodzieży Europy w Bakuriani potrwa do 16 lutego

PAP