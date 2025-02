Kuriozalna sytuacja w meczu siatkówki. Spotkanie przerwano na prawie godzinę

Do kuriozalnej sytuacji doszło w meczu brazylijskiej Superligi siatkarzy. Spotkanie Neurologia Ativa - Praia Clube zostało przerwane na niemal godzinę w związku z... brakiem karetki pogotowia, która musiała pilnie wyjechać do wypadku.

W niedzielnym (9 lutego) starcie 16. kolejki Superligi od początku panował ogromny bałagan. Mecz rozpoczął się z kilkuminutowym opóźnieniem ze względu na brak wymaganej ligowymi przepisami karetki, zaś w drugim secie został przerwany na niemal godzinę (telewizja Globo podaje, że było to 55 minut), ponieważ ambulans... wyjechał do pilnego zgłoszenia o wypadku drogowym.

Podczas ligowych starć w Brazylii obecność karetki jest obowiązkowa. Kluby mają zazwyczaj podpisaną umowę ze służbami ratowniczymi, by podczas spotkań jedna z karetek była do wyłącznej dyspozycji sportowców i kibiców. W przypadku Neurologia Ativa było jednak inaczej, ponieważ mecz zabezpieczał ambulans należący do Państwowej Straży Pożarnej. Ratownicy nie mogli więc odmówić wezwania do wypadku drogowego, który wymagał pilnego przewiezienia rannych do szpitala.

"Brazylijska Konfederacja Piłki Siatkowej (CBV) prześledziła wydarzenia z ostatniego meczu Neurologia Ativa - Praia Clube. Oceniono, że decyzje sędziego i delegata o przerwaniu spotkania były prawidłowe, ponieważ kontynuowanie gry bez karetki pogotowia, wymaganej regulaminem rozgrywek, stanowiłoby ryzyko dla siatkarzy i wszystkich osób obecnych w hali. CBV uważa jednak, że to, co się wydarzyło, całkowicie wykracza poza standardy Superligi i wyrządziło szkody zarówno zawodnikom, komisjom technicznym, a także publiczności - tej w hali i tej przed telewizorami. Klub, który jest gospodarzem meczu, musi zagwarantować, że personel medyczny będzie do jego wyłącznej dyspozycji przez cały czas trwania spotkania" - czytamy w komunikacie brazylijskiego Związku.

Mimo niespodziewanej przerwy faworyt meczu, Praia Clube, wygrał 3:1 i po 16 kolejkach plasuje się - z 34 punktami na koncie - na 3. miejscu w ligowej tabeli, tracąc 5 "oczek" do lidera, Sada Cruzeiro. Neurologia Ativa z kompletem porażek i zaledwie dwoma wywalczonymi punktami jest ostatnia w 12-zespołowej Superlidze.