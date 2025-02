We wtorek Los Angeles Lakers zmierzą się z Utah Jazz. W barwach gospodarzy w tym spotkaniu ma zadebiutować Luka Doncic. Relacja live i wynik na żywo z meczu Los Angeles Lakers - Utah Jazz na Polsatsport.pl.

Transfer Doncicia z Dallas Mavericks do Los Angeles Lakers był jednym z najgłośniejszych wydarzeń koszykarskiego świata ostatnich miesięcy.

Oprócz Słoweńca, do kalifornijskiego klubu przenieśli się Maxi Kleber i Markieff Morris. Mavericks w wyniku wymiany otrzymali Anthony'ego Davisa i Maxa Christiego oraz pierwszorundowy numer Lakers w drafcie 2029. Według doniesień medialnych klub z Dallas był inicjatorem oddania Doncica.

25-letni Doncic, wybrany w drafcie w 2018 roku przez Atlanta Hawks, trafił od razu do Dallas Mavericks. W poprzednim sezonie poprowadził ich aż do wielkiego finału play off, w którym przegrali z Boston Celtics 1-4.

Lakersi po 50. rozegranych meczach znajdują się w czołówce Konferencji Zachodniej. Koszykarze Utah Jazz są w dolnej części tabeli. Poprzednie trzy spotkania pomiędzy tymi ekipami zakończyły się wygranymi zespołu z Los Angeles.

Relacja live i wynik na żywo z meczu Los Angeles Lakers - Utah Jazz na Polsatsport.pl w nocy z poniedziałku na wtorek od 4:30.

IM, Polsat Sport