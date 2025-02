Mistrzowska obsada na Super Bowl. Jej obecność na scenie mogła z pewnością zaskoczyć!

Koncert Kendricka Lamara był jednym z najjaśniejszych punktów całego programu podczas Super Bowl. To co mogło jednak zaskoczyć wielu, to udział w jego występie byłej już tenisistki Sereny Williams.

Przed rozpoczęciem tzw. "American Show" na boisku odbył się koncert znanego rapera Kendricka Lamara. Co ciekawe, w jego trakcie na scenie pojawiła się światowej sławy tenisistka Serena Williams, która zatańczyła do wykonywanej przez muzyka piosenki "Not Like Us".

Na występ Williams zareagowało pozytywnie wielu sportowców. Swój komentarz na mediach społecznościowych zamieściła inna amerykańska zawodniczka Coco Gauff.

"Podobało mi się to show i Serena rządziła na scenie" - napisała Gauff.

Przypomnijmy, że drużyna Kansas City Chiefs nie zdołała po raz drugi obronić tytułu mistrzowskiego NFL. Tym razem lepsza okazała się ekipa Philadelphia Eagles, która pokonała Chiefs 40:22.

Szymon Stępień, Polsat Sport