Porażka Puszczy Niepołomice na pożegnanie ze stadionem

Puszcza Niepołomice przegrała 1:2 z KGHM Zagłębiem Lubin w poniedziałkowym (10 lutego) meczu 20. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Dla ekipy trenera Tomasza Tułacza było to ostatnie spotkanie w roli nominalnych gospodarzy na stadionie Cracovii.

Znacznie lepiej zaczęli goście. W 5. minucie, po podaniu od Tomasza Pieńskiego, Marek Mróz oddał strzał, po którym piłka odbiła się od spojenia słupka z poprzeczką. Chwilę później w sytuacji sam na sam z Kewinem Komarem znalazł się Dawid Kurminowski, ale górą w tym pojedynku był bramkarz Puszczy.

Te okazje obudziły nominalnych gospodarzy, bo w 10. minucie niezły strzał oddał Gierman Barkowskij, który Dominik Hładun sparował na rzut rożny. Po dośrodkowaniu z kornera Michalis Kosidis oddał strzał głową i piłka trafiła w poprzeczkę.

Potem gra była mniej ciekawa, ale emocje wróciły w końcówce pierwszej połowy. W 42. minucie po główce Kurminowskiego piłka odbiła się od poprzeczki. Ostatnia akcja przed przerwą przyniosła Puszczy gola. Michalis Kosidis dostał świetne podanie od Mateusza Stępnia i strzałem z kilku metrów pokonał Hładuna.

Zagłębie wyrównało tuż po zmianie stron. Mróz oddał strzał z około 12 metrów, Komar odbił piłkę w bok, ale Kurminowski z bliska skierował ją do siatki. Sytuacja ta była jeszcze dość długo analizowana przez VAR. Ostatecznie zapadła decyzja o uznaniu gola.

Druga bramka dla lubinian była niemal kopią pierwszej. Znowu strzelał Mróz, Komar odbił piłkę, a skuteczną dobitką popisał się Kurminowski.

Puszcza mogła wyrównać w 80. minucie. Hładun obronił jednak strzał Konrada Stępnia. Potem w dobrej sytuacji nie trafił do bramki Mateusz Wdowiak. W końcówce Puszcza mocno nacierała, ale nie była już w stanie doprowadzić do remisu i porażką pożegnała się ze stadionem Cracovii. Następne spotkanie – 2 marca – odbędzie się już na zmodernizowanym obiekcie w Niepołomicach, który przystosowano do wymogów ekstraklasy.

PKO BP Ekstraklasa - 20. kolejka

Puszcza Niepołomice - KGHM Zagłębie Lubin 1:2 (1:0)

Bramki: Michalis Kosidis 45 - Dawid Kurminowski 47, 56

Puszcza: Kewin Komar - Piotr Mroziński (Łukasz Sołowiej 83), Artur Craciun, Dawid Szymonowicz, Roman Jakuba - Mateusz Stępień (Rok Kidric 89), Jakub Serafin (Mateusz Radecki 83), Konrad Stępień, Gierman Barkowskij, Antoni Klimek (Jakov Blagaic 67) - Michalis Kosidis;

KGHM Zagłębie: Dominik Hładun - Alexander Abrahamsson (Michał Nalepa 46), Aleks Ławniczak, Jarosław Jach – Tomasz Pieńko, Damian Dąbrowski, Tomasz Makowski, Mateusz Wdowiak (Damian Michalski 87) - Marek Mróz, Kajetan Szmyt (Nils Ludvig Fritzson 90+4) - Dawid Kurminowski (Arkadiusz Woźniak 90)

Żółte kartki: Gierman Barkowskij, Mateusz Radecki (Puszcza) - Jarosław Jach, Damian Dąbrowski (KGHM Zagłębie)

Sędziował: Patryk Gryckiewicz (Toruń)

Widzów: 1 395.

RI, PAP