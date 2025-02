Smutne wieści z Francji. Nie żyje były trener polskiego klubu

Fiński szkoleniowiec prowadził ekipę z Sanoka w latach 2022-2023. W pierwszym sezonie zajął z drużyną 7. miejsce w lidze. W kolejnym "Czerwono-Biało-Niebiescy" uplasowali się na 6. miejscu, ale w fazie play-off ulegli w czterech spotkaniach GKS-owi Tychy.

Elomo odszedł z Sanoka po sezonie 2022/2023 do Les Jokers de Cergy-Pontoise, grającego w Synerglace Ligue Magnus, czyli najwyższej hokejowej klasie rozgrywkowej we Francji. To właśnie ekipa "Jokerów" poinformowała o jego śmierci.

"Jesteśmy zdruzgotani wiadomością o śmierci naszego trenera. Nasze myśli są teraz z jego żoną, rodziną i przyjaciółmi" - czytamy w komunikacie klubu.

Miika Elomo jako zawodnik rozpoczął hokejową karierę w fińskim TPS Turku. W sportowym CV ma również występy w Portland Pirates i Saint John Flames w lidze AHL oraz dwa mecze w najsilniejszej lidze świata (NHL) w barwach Washington Capitals.

Jako szkoleniowiec pracował między innymi w TPS, Storhamar Dragons (Norwegia), reprezentacji Finlandii do lat 20 oraz we wspomnianych już Ciarko STS-ie Sanok i Les Jokers.