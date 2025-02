Tragedia podczas meczu piłkarskiego. Piorun zabił cztery zawodniczki

Do ogromnej tragedii doszło podczas meczu żeńskich drużyn piłkarskich w Kolumbii. W wyniku uderzenia pioruna zginęło pięć osób (w tym cztery zawodniczki), a dwie zostały ciężko ranne.

Jak podaje portal Colombia One, do zdarzenia doszło w niedzielę (9 lutego) podczas finału lokalnych rozgrywek kobiecych w Cajibio w gminie Cauca. Tuż po rozpoczęciu spotkania doszło do załamania pogody, a zawodniczki, trenerzy i kibice szukali schronienia przed ulewnym deszczem w pobliskiej szopie i pod otaczającymi boisko drzewami.

ZOBACZ TAKŻE: Haniebna zemsta działaczy. Szokujące zachowanie!

Jak podają naoczni świadkowie tragedii, piorun miał uderzyć w jedno z drzew, pod którym schroniła się gromadka uczestników meczu. Na miejscu zginęły cztery zawodniczki: Jeidy Daneisy Morales, Daniela Yinet Mosquera, Luz Eneida Lame i Etelvina Mosquera, zaś mężczyzna, którego danych nie ujawniono, zmarł w wyniku odniesionych obrażeń tuż po przewiezieniu do pobliskiego szpitala.

Według danych Krajowego Departamentu Administracji Statystycznej (DANE), każdego roku w Kolumbii od uderzeń piorunów giną 63 osoby.