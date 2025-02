Absurdalne zawieszenie reprezentanta Polski

Obrońca PAOK-u Saloniki Tomasz Kędziora nie zagrał w ostatnim meczu ligowym wygranym na wyjeździe z OFI Kreta 5:0 z powodu zawieszenia. Nie była to jednak pauza za kartki, a kara nałożona na kilku piłkarzy klubu z Salonik, w tym reprezentanta Polski, przez grecką prokuraturę. Sprawa, która wydaje się absurdalna, dotyczyła grudniowego meczu Pucharu Grecji z AEK Ateny.

W ubiegły poniedziałek pięciu piłkarzy PAOK-u otrzymało od tamtejszej prokuratury dziesięciodniowy sądowy zakaz wchodzenia na imprezy sportowe, co skutkowało absencją w ligowym meczu w Heraklionie.

ZOBACZ TAKŻE: Zbigniew Boniek usłyszy wyrok skazujący?! Odsłaniamy kulisy! "Nie starcza na to wyobraźni”

Feralne zdarzenie, którego dotyczyło całe zajście, miało miejsce 18 grudnia 2024 roku po pierwszym meczu ćwierćfinałowym Pucharu Grecji, rozegranym na wyjeździe z AEK Ateny. PAOK przegrał to spotkanie 0:1 i po zakończeniu spotkania na parkingu w obrębie OPAP Arena doszło do przepychanek trenera ekipy z Salonik Razvana Lucescu z kibicami gospodarzy. Całe zdarzenie zarejestrowała kamera monitoringu i na podstawie zapisu wideo Komisja Dyscyplinarna greckiej Superligi zdyskwalifikowała Lucescu na cztery miesiące. W tym czasie nie mógł on zasiadać na ławce w meczach ligi greckiej i krajowego pucharu ani też prowadzić zajęć treningowych. Taka sama kara spotkała jego asystentów - Pantelisa Konstantinidisa, Giorgosa Tsonakasa, Giorgosa Theodoridisa i fizjoterapeutę Thanasisa Kapoulasa. PAOK dodatkowo musiał zapłacić grzywnę w wysokości 30 tys. euro.



Komisja Dyscyplinarna w tamtym zdarzeniu nie dopatrzyła się wykroczenia żadnego z piłkarzy klubu z Salonik, ukarała tylko trenerów oraz fizjoterapeutę PAOK-u. Kara ta nie obowiązywała w europejskich pucharach i Razvan Lucescu wraz ze swoimi asystentami (i rzecz jasna fizjoterapeutą) mógł normalnie prowadzić PAOK w meczach Ligi Europy ze Slavią (2:0 u siebie) i Realem Sociedad (0:2 na wyjeździe).



W rewanżowym meczu Pucharu Grecji z AEK zespół PAOK prowadził – jako tymczasowy trener – Gianpaolo Castorina. Spotkanie w Salonikach zakończyło się remisem pod dogrywce 1:1 (bramkę na 1:0 dla gospodarzy zdobył w doliczonym czasie Andrija Zivković, po podaniu Tomasza Kędziory). W dogrywce gola dla AEK strzelił Moses Odubajo i to klub z Aten awansował do półfinału.



Castorina – poza rewanżowym starciem z AEK w Pucharze Grecji – prowadził zespół PAOK-u w sześciu spotkaniach ligowych. Przed meczem w Lidze Europy ze Slavią Komisja Dyscyplinarna greckiej Superligi postanowiła skrócić czteromiesięczną karę nałożoną na Razvana Lucescu i jego asystentów do 15 lutego.



Tymczasem na początku lutego swoje śledztwo zakończyła grecka prokuratura. I tutaj w ogłoszonym raporcie trener Razvan Lucescu, jego asystenci Pantelis Konstantinidis, Giorgos Tsonakas, Giorgos Theodoridis, fizjoterapeuta Thanasis Kapoulas oraz piątka piłkarzy PAOK-u – Tomasz Kędziora, Magomed Ozdoev, Dejan Lovren, Taison i Tarik Tissoudali (w tym okienku został wypożyczony do Khor Fakkan ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich) zostali ukarani dziesięciodniowym wstępem na imprezy masowe, w tym sportowe. Wyniki śledztwa greckiej prokuratury są zaskakujące, gdyż na filmie ze stadionowego parkingu, poza przepychającym się z kibicami trenerem Lucescu i jego asystentami, nie widać, aby właśnie tych pięciu piłkarzy brało udział w tym zamieszaniu z kibicami oraz policją.



Zakaz obwiązuje od 3 lutego, a zakończy się w środę 12 lutego. Na jego mocy wszystkie osoby objęte tym zakazem miały zakaz wejścia na stadion w Heraklionie na niedzielny mecz OFI Kreta z PAOK-iem. Mimo tych wykluczeń, spotkanie zakończyło się wygraną gości z Salonik 5:0. Cały mecz w barwach PAOK-u rozegrał, wypożyczony zimą z Cagliari, Mateusz Wieteska, który dodatkowo został ukarany żółtą kartką.



W najbliższy czwartek zespół PAOK-u Saloniki zagra pod wodzą Razvana Lucescu i jego asystentów oraz odwieszonymi piłkarzami, w tym Tomaszem Kędziorą, w pierwszym meczu barażowym o awans do 1/8 finału Ligi Konferencji UEFA, na własnym stadionie z rumuńskim FCSB. Zespół z Salonik w pełnym zestawieniu będzie mógł także zagrać w niedzielnym meczu ligi greckiej z PAS Lamią u siebie.



Transmisja meczu Ligi Europy PAOK Salonik – FCSB w czwartek 13 lutego o 20:50 w Polsacie Sport Premium 3 i online w Polsat Box Go.