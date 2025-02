Ambitny cel Plińskiego. Dołączy do tuzów?

Daniel Pliński objął już oficjalnie funkcję pierwszego szkoleniowca Indykpol AZS-u Olsztyn. Zespół ze stolicy Warmii i Mazur odbył już pierwsze treningi pod wodzą nowego trenera. Sam zainteresowany przyznaje, że chciałby rzutem na taśmę dostać się do fazy play-off PlusLigi i tym samym dołączyć do grona krajowych potentatów.

Pliński doskonale zna olsztyńskie warunki, wszak w latach 2016-2018 był siatkarzem tamtejszego AZS-u. Były to zarazem ostatnie lata w bogatej karierze wicemistrza świata z 2006 roku i mistrza Europy z 2009 roku.

- Jedno jest pewne. Wspominam lata 2016-2018 z uśmiechem na twarzy, bo to były przepiękne sezony dla mnie, ale też dla Olsztyna. To były moje dwa ostatnie sezony z przygodą z siatkówką. Na pewno fajnie jest tutaj wracać. Obiekt jest absolutnie inny niż kilka lat temu. Mam dużą ochotę do pracy i sporo pomysłów. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie w praniu - przyznał w rozmowie z PlusLigą.

Olsztynianie fatalnie rozpoczęli ten sezon, będąc w strefie spadkowej. Drużyna potrafiła jednak odbudować się pod wodzą Marcina Mierzejewskiego, który z powodów zdrowotnych był zmuszony zawiesić swoją pracę. Schedę po nim przejął Pliński. Obecnie AZS plasuje się na dziesiątej lokacie w tabeli ze stratą sześciu punktów do ósmego miejsca dające grę w play-off. Do końca rundy zasadniczej zostało jeszcze sześć kolejek, aczkolwiek Indykpol czeka jeszcze jeden mecz zaległy do rozegrania.

ZOBACZ TAKŻE: A jednak, Stysiak nie zagra w VakifBaku. Nagły zwrot akcji. Turcy informują

- Przede wszystkim musimy się z drużyną wzajemnie poznać i to jest dla mnie kluczowe. Kolejna rzecz to zdrowie zawodników. Zobaczymy na treningu kto jak się czuje. To jest dla mnie najważniejsze. Do 23 marca, kiedy kończy się runda zasadnicza, cały czas mamy szansę na play-off i taki jest nasz cel - zaznaczył Pliński.

Dla 46-latka to drugie podejście do pracy w PlusLidze. W latach 2021-2024 był trenerem PSG Stali Nysa, a w międzyczasie objął stery w reprezentacji Polski do lat 22.

Pliński to jeden z najlepszych polskich środkowych w XXI wieku. Pięciokrotnie sięgał po Puchar i mistrzostwo Polski. Zdobył trzy medale Ligi Mistrzów oraz Klubowych Mistrzostw Świata.

Polsat Sport