Djoković podjął decyzję. Chodzi o trenera

Na początku tego sezonu doszło do zmian w sztabie Novaka Djokovicia. Serb zdecydował się na dość zaskakującą współpracę, ponieważ jego pierwszym trenerem został były tenisista Andy Murray. Teraz panowie podjęli decyzję w sprawie przyszłości.

Współpraca Djokovicia i Murraya wydaje się układać całkiem dobrze. Wcześniej Serb oraz Szkot rywalizowali ze sobą przez 20 lat na korcie. Przypomnijmy, że urodzony w Glasgow zawodnik postanowił zakończyć swoją karierę w minionym roku.

Po niespełna pół roku przerwy Szkot zdecydował się na całkiem zaskakujący ruch, bo dołączył do teamu 24-krotnego zwycięzcy turniejów wielkoszlemowych Novaka Djokovicia. Choć panowie nie pracują ze sobą długo, to niedawne dojście Serba do półfinału Australian Open trzeba uznać jako udany początek współpracy.

Novak Djokovic i Andy Murray podjęli teraz decyzję w sprawie tego, jak ma wyglądać przyszłość. Według dziennika "The Times", duet pozostanie razem przynajmniej do Wimbledonu tego lata.

Szymon Stępień, Polsat Sport