Drzyzga i N'Gapeth już czekają. Asseco Resovia o półfinał zawalczy w paszczy lwa

Już w środę odbędzie się wyjazdowe spotkanie ćwierćfinałowe Asseco Resovii Rzeszów z Fenerbahce Medicana w Pucharze CEV. Do gospodarzy, na czele których stoją Fabian Drzyzga i Earvin N'Gapeth, rzeszowianie udali się we wtorek. Transmisja pierwszego meczu ćwierćfinałowego w Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go.