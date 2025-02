EYOF Bakuriani 2025: Trzy medale po dwóch dniach!

W finałowym biegu najlepszym okazał się Włoch Filippo Pezzoni, który dzień wcześniej sięgnął po srebro na 1500 m. Srebro, po dramatycznej końcówce i upadku – zdobył Polak. Trzeci był Węgier, Mihaly Arendas (5. miejsce na 1500 m). Drugi z Polaków w tej stawce, Oskar Soltau został sklasyfikowany na 19. pozycji.

W rywalizacji dziewcząt Natalia Jarmoc była 11., ale w swoim ćwierćfinale była 3. i niewiele zabrakło jej do awansu do dalszej rundy. Daria Daszuta natomiast została sklasyfikowana na 19. miejscu – poniedziałkowa srebrna medalistka prezentowała się świetnie, ale nie uniknęła błędów, które kosztowały ją karę i relegowanie na ostatnie miejsce w biegu ćwierćfinałowym. Tym samym Daria straciła szansę na walkę o kolejny medal EYOF.

Po finałach indywidualnych na 500 metrów, łyżwiarze stanęli do walki w półfinałach sztafet mieszanych na 2000 m. Polacy wystąpili w drugim biegu i mogą mówić o wielkim pechu. Prezentowali się świetnie, bo na ostatnim okrążeniu przed metą zajmowali drugie miejsce – premiowane awansem do finału. Jednak tuż przed ostatnim wirażem, jadący na trzeciej pozycji reprezentant Francji trącił łyżwą polskiego zawodnika, wytrącając go lekko z równowagi. Kilka metrów dalej obaj się przewrócili. Francuz wstał szybciej i to trójkolorowi minęli metę jako drudzy. Sędziowie zarządzili wideo weryfikację, ale nie była ona korzystna dla Polski. W sobotnim finale pojadą Francuzi, a Polacy będą musieli zadowolić się walką o 5. miejsce w finale B.

We wtorek rozpoczęła się także rywalizacja w biegach narciarskich. W biegu dziewcząt na 5 km stylem klasycznym najlepsza z Polek Olga Cieślar była 17., Kamila Haratyk 27., Martyna Mandok 32., a Martyna Rosiak 37. Chłopcy z kolei ścigali się na dystansie 7,5 km stylem klasycznym. Najlepiej z biało-czerwonych zaprezentował się Filip Juroszek – 38. miejsce, Tomasz Mulica był 45., Patryk Wydra 50., a Jonasz Haratyk 60.

W narciarstwie alpejskim rozegrano slalom gigant dziewcząt. Zarówno Klaudia Muniak (19. po 1. zjeździe), jak i Weronika Wądrzyk (38. po 1. zjeździe), nie ukończyły drugiego zjazdu. Trzecia z Polek Kinga Bała nie ukończyła 1. zjazdu i nie została sklasyfikowana.

W konkursie snowboard slopestyle wystartowało dwóch reprezentantów Polski: Daniel Skupień (22.) i Tymoteusz Rozak (28.), ale żaden z nich nie zakwalifikował się do finału tej konkurencji.

Po drugim dniu rywalizacji Polska w tabeli medalowej XVII EYOF Bakuriani 2025 zajmuje 3. miejsce z trzema medalami na koncie (złoto i dwa srebra). Prowadzi Francja (7 medali: 2-3-3), przed Włochami (5 medali: 2-2-1).

XVII Zimowy Olimpijski Festiwal Młodzieży Europy Bakuriani 2025 potrwa do 16 lutego.

