Nie żyje były zawodnik Norwich City. "Był uosobieniem dobroci i współczucia"

Piłkarską przygodę Aransibia zaczynał w Norwich City. W zespole "Kanarków" przeszedł przez szczeble młodzieżowe, lecz nigdy nie zadebiutował w pierwszej drużynie z Carrow Road. W 2019 opuścił macierzysty klub, natomiast ostatnio był zawodnikiem występującego na dziewiątym poziomie rozgrywkowym Maidstone United.

We wtorek angielskie media poinformowały o niespodziewanej śmierci zaledwie 26-letniego piłkarza. Rodzina Aransibii wydała oświadczenie, a w jego imieniu założyła również platformę GoFundMe, gdzie istnieje możliwość między innymi założenia własnej zbiórki charytatywnej.

"Z ciężkim sercem gromadzimy się, aby uczcić życie Deva, kochającego partnera, oddanego ojca, ukochanego syna i drogiego przyjaciela dla tak wielu. Dev był uosobieniem dobroci i współczucia, zawsze gotowym, z ciepłym uśmiechem" - czytamy.

"Jego zaraźliwy śmiech i hojny duch rozjaśniały każde pomieszczenie, do którego wchodził, pozostawiając trwały wpływ na każdego, kto miał szczęście go poznać. Poza swoją kochającą naturą, Dev był utalentowanym piłkarzem, którego pasja i zapał napędzały go do wielkich sukcesów na boisku" - dodano.