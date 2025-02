Nie żyje utytułowany sportowiec. Zmarł w drodze do szpitala

Nogueira zmarł na skutek obrażeń odniesionych podczas wypadku drogowego. 40-latek podróżował swoim motocyklem i zderzył się z ciężarówką. Jak przekazały brazylijskie media, próbował on ominąć korek i podczas wyprzedzania innych aut nie zauważył tira.

Karetka szybko przyjechała do poszkodowanego. Akcja resuscytacyjna trwała około 40 minut, ale nie przyniosła skutku. Mężczyzna został więc przeniesiony do helikoptera, który miał zawieźć go do szpitala.



Niestety - Nogueira zmarł po drodze. Obrażenia okazały się zbyt poważne.