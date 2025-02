Nieoczekiwany gość na meczu Aryny Sabalenki. Wywołał niemałe poruszenie

Sabalenka nie miała większych problemów ze zwycięstwem w pierwszym secie. Była precyzyjna, konsekwentna i do bólu skuteczna. Wprawdzie rywalkę przełamała tylko raz, ale to wystarczyło do wygranej 6:3.

Do niecodziennej sytuacji doszło przy stanie 2:2 w drugim secie. W pewnym momencie zawodniczki były zmuszone przerwać grę, gdyż na korcie pojawił się kot. Panie ze śmiechem obserwowały jegomościa, który, speszony oklaskami publiczności i poganiany przez obsługę, szybko opuścił arenę zmagań.

Nieoczekiwane spotkanie musiało nieco wybić Sabalenkę z rytmu, ponieważ w tym secie zdołała ugrać już tylko jednego gema. Aleksandrowa wygrała tę partię 6:3.