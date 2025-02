Polak zdobył Złotą Piłkę! To nie Lewandowski

Jaszczak to absolutna maszyna do zdobywania bramek. 8 goli - tyle trafień nazbierał podczas zakończonych już mistrzostw świata, gdzie wspólnie z reprezentacją Polski doszedł do ćwierćfinału tej imprezy. Wynik ten dał mu także tytuł króla strzelców.

ZOBACZ TAKŻE: Frankowski oficjalnie w nowym klubie

Polski piłkarz okazał się także najlepszy w Lidze Mistrzów w piłce nożnej sześcioosobowej. Tam Jaszczak wspólnie ze swoim klubem BJM Kraków przegrał dopiero w finale tych rozgrywek, w którym lepsza okazała się ekipa z Chorwacji - Vrsar.

Warto dodać, że już 15 marca w Kaliszu wystartuje międzynarodowy turniej w socca. To właśnie tam wystąpi wspomniany zdobywca Złotej Piłki Norbert Jaszczak, który wystąpi z całą reprezentacją Polski.

Szymon Stępień, Polsat Sport