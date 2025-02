Sport Biznes Polska nagrodzi najlepsze sportowe projekty minionego roku. Znamy listę nominowanych

Kto najbardziej przyczynił się do rozwoju polskiego sportu? Jakie kampanie zostały zapamiętane przez kibiców? Które organizacje najlepiej wykorzystują nowoczesne technologie? Które regiony stwarzają najlepsze warunki dla sportowców? Już niedługo będziemy mogli odpowiedzieć na te pytania, bo lista nominowanych do tegorocznych Nagród Sport Biznes Polska została zamknięta. Najlepszych z najlepszych poznamy 18 marca 2025 roku podczas Gali SBP.

Tegoroczna, czwarta już edycja plebiscytu, była rekordowa pod względem liczby zgłoszeń. Do konkurs wpłynęło aż 563 kandydatur. Spośród wszystkich aplikacji jury złożone z ekspertów świata sportu i biznesu wybrało nominowanych w każdej z 15 kategorii. Tradycyjnie nagrodzone zostaną projekty w takich obszarach, jak sponsoring i marketing, organizacje sportowe i sportowcy, sport w samorządach, wydarzenie sportowe i projekty społeczne. Co roku przyznawana jest też Nagroda Specjalna za wyjątkowy wkład w rozwój i promocję sportu.



- Z roku na rok obserwujemy rosnącą jakość zgłaszanych projektów i coraz większe zaangażowanie organizacji, które nieustannie podnoszą poprzeczkę w obszarze biznesu sportowego. To wyjątkowe wyróżnienia, które pokazują, jak wiele innowacyjnych działań realizowanych jest w Polsce – mówi Łukasz Banaszak, Dyrektor Zarządzający SBP, komentując tegoroczne nominacje.



Wśród nominowanych znalazły się zarówno uznane marki, które od lat aktywnie wspierają polski sport, jak i dynamicznie rozwijające się organizacje sportowe, których nieszablonowe podejście wyznacza nowe ścieżki dla innych.

Zwycięzcy tegorocznej edycji zostaną ogłoszeni podczas Gali SBP, która co roku towarzyszy Kongresowi Sport Biznes Polska i gromadzi najważniejsze postaci świata sportu, biznesu oraz samorządów. Wydarzenie jest nie tylko okazją do świętowania sukcesów, ale także doskonałą przestrzenią do nawiązywania nowych kontaktów i wymiany doświadczeń.



Pełna lista nominowanych do Nagród Sport Biznes Polska dostępna jest na stronie organizatora.

Informacja prasowa