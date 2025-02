Srebrny medalista igrzysk olimpijskich z Paryża trafił do Zawiercia w 2023 roku. Wspólnie z drużyną zdobył wicemistrzostwo Polski oraz TAURON Pucharu Polski.

ZOBACZ TAKŻE: Baraże o ćwierćfinał siatkarskiej Ligi Mistrzów. Z kim zagrają Jastrzębski Węgiel, Aluron CMC Warta Zawiercie i PGE Projekt Warszawa?

- Bardzo doceniam życie w Zawierciu i to, jak zorganizowany jest klub. Świetnie się tutaj czuję od samego początku. Naprawdę niczego nam nie brakuje, a klub jest bardzo profesjonalnie zarządzany. Dodatkowo, osoba trenera Winiarskiego, który także przedłużył swój kontrakt, to kolejny atut. Bardzo dobrze pracuje mi się z nim oraz całym sztabem. Jeśli coś jest sprawdzone i dobrze się czujemy w danym miejscu, to nie ma sensu szukać zmian. Cieszę się, że spędzę w Aluron CMC Warcie Zawiercie jeszcze kilka sezonów i zrobimy razem fajne rzeczy, bo ten klub, Prezes oraz kibice na to zasługują - czytamy wypowiedź Bieńka na stronie klubowej.

Reprezentant Polski wystąpił w barwach "Żółto-Zielonych" w sumie w 62 spotkaniach: 46 w PlusLidze, 6 w Lidze Mistrzów, 8 w Pucharze CEV oraz 2 w Pucharze Polski.

Szymon Stępień, Polsat Sport