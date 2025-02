Młodzi piłkarze pobili się na boisku. Za karę muszą... posprzątać plażę

W jednym ze spotkań młodzieżowej ligi włoskiej doszło do bójki kilku nastolatków. Włodarze jednego z klubów postanowili ukarać chłopców w nietypowy sposób. Ich zadaniem będzie posprzątać pobliskie plaże.

Do karygodnego incydentu doszło w sobotę 8 lutego podczas meczu Savoia i Santa Maria la Carità we włoskiej lidze do lat 17. Jak poinformowała La Gazzetta dello Sport, właściciele młodzieżowej drużyny Savoi stwierdzili, że ukarzą nastolatków pracą na rzecz społeczeństwa. W kolejnym tygodniu mają się oni stawić na okolicznej plaży i - pod okiem profesjonalistów - posprzątać odpady, które zanieczyszczają piasek.

ZOBACZ TAKŻE: Drelich zamiast smokingu. „Jaga” wraca do europejskiego grania

Praca, którą nałożono, zgadza się z filozofią drużyny, której właścicielem jest akademia edukacyjna. Na plaży mają być obecni profesjonaliści, którzy nauczą chłopców posługiwania się sprzętem sprzątającym czy grabiami.

"Chcielibyśmy, aby nasi młodzieżowcy poprzez demonstracyjny gest zrozumieli, jakie mają szczęście, że mogą grać w piłkę nożną i zrozumieli, jaką mają szansę na przyszłość. W ten sposób doświadczą mniej ekscytującego, ale nie mniej przydatnego zawodu niż ten, o którym marzą" - można przeczytać w oficjalnym komunikacie klubu Savoia.