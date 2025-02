ORLEN Superliga wraca na pełnych obrotach.

ORLEN Superliga wraca do gry! W 19. i 20. serii nie zabraknie hitowych spotkań – cztery z nich kibice będą mogli obejrzeć na sportowych antenach Polsatu i w aplikacji Polsatboxgo.pl. Pozostałe starcia będą transmitowane na internetowej platformie Emocje.TV.

Pierwsza transmisja telewizyjna 19. serii odbędzie się w sobotę 15 lutego o godz. 15:00 w Kielcach, gdzie miejscowa Industria podejmie Corotop Gwardię Opole. Obie drużyny ostatnio rywalizowały w ORLEN Pucharze Polski. Transmisja tego spotkania dostępna będzie na antenie Polsat Sport 3. W tej samej serii gier ciekawie będzie w Głogowie – napędzony zaległą wygraną w Legionowie KGHM Chrobry postara się powiększyć swoją przewagę nad goniącym go PGE Wybrzeżem Gdańsk. To spotkanie zostanie pokazane w poniedziałek, 17 lutego o godz. 20:30 w Polsat Sport 1.

ZOBACZ TAKŻE: Błysk Polaka! Dwie asysty w nowym zespole

W 20. serii gier ciekawie będzie na Dolnym Śląsku. Walczący o utrzymanie WKS Śląsk Wrocław zmierzy się z Górnikiem Zabrze. Początek tego spotkania zaplanowano na niedzielę, 23 lutego o godz. 12:30 w Polsat Sport 1. Na jej zakończenie przeniesiemy się natomiast do Gdańska, gdzie w Derbach Pomorza PGE Wybrzeże podejmie Energę MMTS Kwidzyn. Na to spotkanie zapraszamy w poniedziałek, 24 lutego o godz. 20:30 do Polsat Sport 2.

Wszystkie pozostałe spotkania dostępne będą na internetowej platformie Emocje.TV, w aplikacji mobilnej Emocje.TV oraz na smart TV. Mecze można odtwarzać na komputerach, smartfonach, tabletach, a także smart TV. Spotkanie 20. serii, w którym ORLEN Wisła Płock podejmie Zagłębie Lubin odbędzie się na wniosek gospodarzy w piątek, 21 lutego o godz. 18:00.

Terminarz 19. serii (15-17.02)

Industria Kielce – Corotop Gwardia Opole: 15.02, godz. 15:00 – Polsat Sport 3

Azoty Puławy – ORLEN Wisła Płock: 15.02, godz. 16:00 – Emocje.TV

Energa MMTS Kwidzyn – Piotrkowianin Piotrków Tryb.: 15.02, godz. 16:00 – Emocje.TV

Rebud KPR Ostrowia Ostrów Wlkp. – WKS Śląsk Wrocław: 15.02, godz. 18:00 – Emocje.TV

Górnik Zabrze – Energa MKS Kalisz: 16.02, godz. 16:00 – Emocje.TV

Zagłębie Lubin – Zepter KPR Legionowo: 16.02, godz. 18:00 – Emocje.TV

KGHM Chrobry Głogów – PGE Wybrzeże Gdańsk: 17.02, godz. 20:30 – Polsat Sport 1

Terminarz 20. serii (21-24.02)

ORLEN Wisła Płock – Zagłębie Lubin: 21.02, godz. 18:00 – Emocje.TV

Piotrkowianin Piotrków Tryb. – Rebud KPR Ostrowia Ostrów Wlkp.: 22.02, godz. 18:00 – Emocje.TV

Zepter KPR Legionowo – Industria Kielce: 22.02, godz. 18:00 – Emocje.TV

Energa MKS Kalisz – Azoty Puławy: 22.02, godz. 18:30 – Emocje.TV

WKS Śląsk Wrocław – Górnik Zabrze: 23.02, godz. 12:30 – Polsat Sport 1

Corotop Gwardia Opole – KGHM Chrobry Głogów: 24.02, godz. 18:00 – Emocje.TV

PGE Wybrzeże Gdańsk – Energa MMTS Kwidzyn: 24.02, godz. 20:30 – Polsat Sport 2

Informacja Prasowa