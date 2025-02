Prestiżowe rozgrywki Fortnite Champion Series wkraczają do Polsat Games.

Fortnite to jeden z największych gamingowych hitów na świecie. Gra wydana przez Epic Games w 2017 roku, z marszu podbiła serca milionów graczy w każdym zakątku globu, stając się przy okazji popkulturowym fenomenem, budującym pomost między światami gier, filmu, muzyki czy anime. Łącząc w sobie elementy strzelanki z systemem budowania, tytuł ten od niemal dekady wytycza kierunek gamingowej branży. Szacuje się, że w Fortnite gra średnio ponad 30 milionów użytkowników dziennie! To stawia go na pierwszym miejscu w kategorii gier oferujących tryb battle royale, a więc najbardziej emocjonującą formę rozgrywki sieciowej, w której gracze jednocześnie „startują od zera” i muszą rozbudować swoją postać, by następnie skutecznie walczyć o końcowe zwycięstwo w bezpośredniej konfrontacji. W listopadzie 2024 roku na serwerach Fortnite w tym samym momencie rywalizowało ponad 14 milionów osób, co stanowi absolutny rekord!

Miliony dolarów w puli nagród

Fortnite Champion Series (FNCS) to najbardziej prestiżowy cykl międzynarodowych rozgrywek w esportowym świecie najpopularniejszego battle royale. Najwybitniejsi gracze globu przez osiem miesięcy rywalizują o nagrody łącznej wartości 8 000 000 dolarów! Polsat Games będzie transmitować trzy turnieje rangi mistrzowskiej, tzw. Majory, i to zarówno z regionu europejskiego, jak i północnoamerykańskiego. Wisienką na torcie będą transmisje z FNCS 2025 Global Championship, a więc mistrzostw świata w Fortnite!

Premierowe transmisje FNCS w Polsat Games odbędą się już 15 i 16 lutego. W tych dniach rozgrywany jest pierwszy ze wspomnianych trzech wielkoszlemowych turniejów rangi Major. Wieczorne emocje rozpoczną się od zmagań drużyn z Europy, a następnie na scenę wejdą gracze z Ameryki Północnej.

Harmonogram transmisji:

● 15 - 16.02 - FNCS Major 1 EU

● 15 - 16.02 - FNCS Major 1 NA

● 26 - 27.04 - FNCS Major 2 EU

● 26 - 27.04 - FNCS Major 2 NA

● 02 - 03.08 - FNCS Major 3 - EU

● 02 - 03.08 - FNCS Major 3 - NA

● 06 - 07.09 - FNCS 2025 Global Championship

Nowości w Polsat Games

Fortnite to kolejny hitowy tytuł esportowy, który w 2025 roku odświeżył ramówkę Polsat Games. W styczniu do portfolio tej stacji telewizyjnej dołączyły transmisje z najpopularniejszych rozgrywek w Rocket League, a więc drugiej z wielkich produkcji autorstwa legendarnego studia Epic Games.

- Fortnite to gamingowy fenomen, obok którego nie można przejść obojętnie. Cieszę się, że widzowie Polsat Games mogą znaleźć w naszej ramówce najpopularniejszą grę battle royale na świecie. Esport od zawsze był ważną częścią DNA stacji, więc wybór cyklu FNCS z mistrzostwami świata na czele nie jest przypadkiem. Wierzę, że Fortnite w duecie z Rocket League wprowadzą w 2025 roku powiew świeżości, który nie pozwoli naszym widzom się nudzić. A to jeszcze nie koniec nadchodzących nowości - Ewa Czekała, szefowa stacji Polsat Games

Ze studia Polsat Games mecze relacjonować będą dobrze znani polskiej społeczności komentatorzy: Wojciech “Bezi” Wróbel, Tomasz “Magvayer” Filipiuk i Michał “MostoW” Mostowiec, a także znany i lubiany w świecie Fortnite influencer - Kamil “kamstar” Oparcik.

Transmisje realizowane są we współpracy Polsat Games z domem produkcyjnym Frenzy, specjalizującym się w branży gier wideo i esportu. To kolejny krok w rozbudowie esportowego portfolio stacji, która wcześniej transmitowała turnieje w League of Legends, VALORANT, Teamfight Tactics, Counter-Strike, FIFA i Rainbow Six: Siege.