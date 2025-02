Syn selekcjonera puka do NBA! Dwóch Polaków w najlepszej lidze świata?

Syn selekcjonera reprezentacji Polski coraz mocniej puka do bram NBA. Igor Milicic Jr., Polak chorwackiego pochodzenia, występuje w lidze NCAA i jest kluczowym zawodnikiem zespołu Tennessee Volunteers. W tym sezonie notuje średnio 11 punktów, 8 zbiórek i 2 asysty, trafiając niemal 50% rzutów z gry. Oprócz świetnej gry w ataku wyróżnia się także w defensywie, notując średnio jeden blok i jeden przechwyt na mecz.

Milicic Jr. uplasował się na 66. miejscu w rankingu NBA Draft 2025 według ESPN (styczeń 2025). Już w ubiegłym roku miał okazję trenować z zawodnikami Portland Trail Blazers i Miami Heat, co dało mu możliwość zaprezentowania swoich umiejętności na oczach trenerów NBA. Według portalu NoCeilings, który analizuje potencjalnych uczestników draftu, Polak może zostać wybrany z 51. numerem przez Dallas Mavericks. Jego ostateczna pozycja zależeć będzie jednak od nadchodzącego turnieju March Madness, który jest kluczowy dla oceny młodych talentów.

Jeśli zawodnik, grający na pozycji skrzydłowego, trafi do NBA, będzie to historyczny moment – ostatni raz dwóch Polaków w lidze widzieliśmy prawie 20 lat temu, gdy na amerykańskich parkietach grali Cezary Trybański i Maciej Lampe. Później do tego grona dołączył Marcin Gortat, a dziś jedynym reprezentantem "Biało-Czerwonych" w NBA jest Jeremy Sochan z San Antonio Spurs. Czy już wkrótce dołączy do niego kolejny Polak?

22-latek regularnie reprezentuje też Polskę na arenie międzynarodowej – w kadrze narodowej zadebiutował w 2021 roku. Już wkrótce "Biało-Czerwonych" czekają kluczowe mecze eliminacji do EuroBasketu – 21 lutego w Katowicach zmierzą się z Litwą, a 24 lutego na wyjeździe z Macedonią Północną. Polska zajmuje ostatnie miejsce w swojej grupie, ale wciąż ma realne szanse na awans – na turniej dostaną się trzy z czterech drużyn.