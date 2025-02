Turniej finałowy Tauron Pucharu Polski siatkarek 2025 zostanie rozegrany w Elblągu w dniach 15-16 lutego. ŁKS Commercecon Łódź, Moya Radomka Radom, Developres Rzeszów oraz triumfator sprzed roku - BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała to cztery drużyny, które powalczą o to prestiżowe trofeum. Gdzie oglądać mecze siatkarskiego Pucharu Polski? Sprawdź terminarz i plan transmisji Final Four.