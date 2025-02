Wszystkie mecze 1/16 finału Ligi Konferencji w Polsat Box Go. Spotkania Jagiellonii z TSC Backa Topola z dodatkowymi statystykami w TrybiePro.

Po emocjonującej i pełnej zwrotów akcji fazie ligowej osiem najlepszych zespołów, w tym Legia Warszawa, awansowało bezpośrednio do 1/8 finału, natomiast kolejne szesnaście drużyn zagra już w lutym w 1/16 finału Ligi Konferencji UEFA. W tym gronie jest także mistrz Polski Jagiellonia Białystok, która w dwumeczu z serbską FK TSC Backa Topola będzie walczyć o awans do kolejnej rundy, w której być może zmierzy się z Legią.

Pierwsze pojedynki 1/16 finału Ligi Konferencji UEFA rozegrane zostaną 13 lutego, a już tydzień później, 20 lutego odbędą się spotkania rewanżowe. Wszystkie mecze będą dostępne na żywo w Polsat Box Go. Pojedynki Jagiellonii z TSC Backa Topola zaplanowane na 13 i 20 lutego będzie można śledzić z TrybemPro zapewniającym pogłębione statystyki, a spotkanie rewanżowe dodatkowo z opcją wielokamerową, która zapewni widzom jeszcze więcej emocji.

Już 13 lutego do walki w 1/16 finału Ligi Konferencji UEFA stanie Jagiellonia Białystok, która zmierzy się z serbską FK TSC Backa Topola. Z drużyną z Serbii, jeszcze w fazie ligowej rozgrywek, spotykała się już Legia Warszawa, która na wyjeździe pokonała ją aż 3:0. Spotkanie, które może zapewnić obecnemu mistrzowi Polski awans do 1/8 finału, będzie można oglądać w Polsat Box Go z TrybemPro, a rozgrywane 20 lutego spotkanie rewanżowe będzie dostępne z TrybemPro i opcją wielokamerową.

TrybPro – funkcje

TrybPro dostępny jest na żądanie – można go uruchomić w dowolnym momencie trwania transmisji – i zapewnia:



opcję wielokamerową – nowość, informacje o ustawieniu zawodników na boisku (piłka nożna), informacje o składach drużyn, informacje o statystykach meczowych, np. golach i rzutach karnych (piłka nożna) oraz asach serwisowych i blokach (piłka siatkowa), wynikach (klasyfikacji) poszczególnych drużyn i zawodników, informacje o najważniejszych zdarzeniach podczas meczu, informacje o każdym zawodniku oraz całym zespole.



Z interaktywnej nakładki można korzystać podczas wybranych spotkań Ligi Europy UEFA, Ligi Konferencji UEFA, piłkarskich lig zagranicznych oraz siatkarskiej PlusLigi w aplikacji na urządzeniach mobilnych z systemami iOS oraz Android. W kolejnym kroku tryb statystyk zostanie wprowadzony także na www i Smart TV.

Terminarz spotkań

Spotkania Ligi Konferencji UEFA transmitowane są na sportowych kanałach Polsatu oraz w serwisie Polsat Box Go. Wszystkie mecze 1/16 finału na żywo można obejrzeć w Polsat Box Go.



13 lutego, godz. 18:35, FK TSC Backa Topola – Jagiellonia Białystok



13 lutego, godz. 18:35, Vikingur Reykjavik – Panathinaikos AO



13 lutego, godz. 18:35, NK Celje – APOEL FC (mecz dostępny tylko w streamingu)



13 lutego, godz. 18:35, Molde FK – Shamrock Rovers FC (mecz dostępny tylko w streamingu)



13 lutego, godz. 20:50, KAA Gent – Betis Sewilla



13 lutego, godz. 20:50, FC Kopenhaga – 1. FC Heidenheim



13 lutego, godz. 20:50, FK Borac Banja Luka – NK Olimpija Lublana (mecz dostępny tylko w streamingu)



13 lutego, godz. 20:50, Omonia Nikozja – Pafos FC (mecz dostępny tylko w streamingu)



20 lutego, godz. 18:45, Betis Sewilla – KAA Gent



20 lutego, godz. 18:45, Heidenheim – FC Kopenhaga



20 lutego, godz. 18:45, NK Olimpija Ljubljana – FK Borac Banja Luca



20 lutego, godz. 18:45, Pafos FC – Omonia Nikozja



20 lutego, godz. 21:00, APOEL FC – NK Celje



20 lutego, godz. 21:00, Jagiellonia Białystok – FK TSC Backa Topola



20 lutego, godz. 21:00, Panathinaikos AO – Vikingur Reykiavik



20 lutego, godz. 21:00, Shamrock Rovers FC – Molde FK

Największe wydarzenia sportowe w Polsat Box Go

Pakiet Sport w Polsat Box Go zapewnia dostęp do najważniejszych stacji i wydarzeń sportowych: z rodziny Polsat Sport i Polsat Sport Premium (Liga Europy UEFA, Liga Konferencji UEFA, Liga Narodów UEFA, PlusLiga, Tauron Liga, Liga Mistrzów i Liga Mistrzyń CEV, mistrzostwa świata i mistrzostwa Europy w siatkówce, ORLEN Basket Liga, Orlen Superliga w piłce ręcznej, gale UFC i FEN, Wimbledon oraz wiele innych), ELEVEN SPORTS (niemiecka Bundesliga, hiszpańska LALIGA EA SPORTS, francuska Ligue 1 McDonald’s, włoska Serie A, belgijska Jupiler Pro League, PGE Ekstraliga, Formula 1®), Eurosport 1 i 2 (turnieje tenisowego Wielkiego Szlema, igrzyska olimpijskie, wyścigi kolarskie, piłka ręczna, sporty zimowe), Motowizja (sporty motorowe, m.in. rajdy WRC, ERC i World RX) i wielu innych. Promocyjna cena pakietu Polsat Box Go Sport wynosi 40 zł za 30 dni.

