Znany trener tenisa zawieszony! Poprowadził czołową tenisistkę do triumfu na Wimbledonie

Jak informuje amerykański dziennik The New York Times, Stefano Vukov został zawieszony. Były trener Jeleny Rybakiny zostanie również odsunięty od wszelkich aktywności w kobiecym tourze. W sprawie Chorwata było prowadzone już śledztwo, które wykazało niewłaściwe zachowanie względem jego byłej podopiecznej.

Przypomnijmy, że w 2022 roku Kazaszka sięgnęła wspólnie z Chorwatem po triumf na Wimbledonie. Co więcej, Rybakina pracowała z nim już jako nastolatka. Do zakończenia współpracy doszło przed zeszłorocznym US Open. Wtedy w miejsce Chorwata wszedł inny znany trener Goran Ivanisević. Były szkoleniowiec Novaka Djokovicia szybko jednak zrezygnował na wieść o ewentualnym powrocie Vukova do sztabu na początku 2025 roku.

Nie określono wciąż długości zawieszenia Vukova. Nie wiadomo również, którą część zasad WTA złamał.

37-letni Chorwat zaprzeczył jakimkolwiek zarzutom, a siódma obecnie zawodniczka świata powiedziała, że nigdy nie była przez niego źle traktowana.

Rybakina bierze aktualnie udział w turnieju w Dosze. Według informacji tenisistka ma być podobno w stałym kontakcie telefonicznym z Vukovem, który pomaga Kazaszce w wielu sprawach na odległość.

Szymon Stępień, Polsat Sport