ATP w Marsylii: Hubert Hurkacz - Zhizhen Zhang. Wynik meczu. Kto wygrał?

Hubert Hurkacz - Zhizhen Zhang to czwartkowe spotkanie w ramach turnieju ATP w Marsylii. Kto wygrał mecz Hurkacz - Zhang? Jaki był wynik meczu Hurkacz - Zhang?

Hurkacz - Zhang to spotkanie drugiej rundy francuskiego turnieju. W czwartek przekonamy się więc, który z tenisistów wywalczy awans do kolejnej rundy zawodów odbywających się we Francji.

W ostatnim czasie Hurkacz zanotował bardzo udany występ w Rotterdamie, gdzie doszedł do półfinału. Na tym etapie holenderskiego turnieju lepszy od niego okazał się Carlos Alcaraz, triumfując w trzech setach.

Hurkacz - Zhang. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wynik meczu Hurkacz - Zhang poznamy w czwartek 13 lutego. O tym, kto wygrał meczu Hurkacz - Zhang, przekonamy się w godzinach popołudniowych.

