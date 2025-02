Legia Warszawa przegrała w drugim ćwierćfinale PEKAO S.A. Pucharu Polski koszykarzy z Górnikiem Zamek Książ Wałbrzych 72:73. Najskuteczniejszym zawodnikiem na parkiecie był Alterique Gilbert, który zdobył 20 punktów, a także dołożył do tego dwie zbiórki i pięć asyst. W półfinale podopieczni Andrzeja Adamka zmierzą się z PGE Startem Lublin.

Obie drużyny nie imponowały skutecznością na początku meczu, ale po rzutach wolnych Andrzeja Pluty to zespół z Warszawy prowadził 5:0. Josh Patton pozwolił później zespołowi z Wałbrzycha na nawiązanie rywalizacji. Po chwili na prowadzenie wyprowadził ich Alterique Gilbert! Trójki dołożyli Janis Berzins oraz Dariusz Wyka, a po 10 minutach było 15:11. Drugą kwartę Legia rozpoczęła od małej serii 6:0 i dzięki trafieniu z dystansu Aleksy Radanova miała już przewagę. Teraz to zespół trenera Ivicy Skelina miał ponownie inicjatywę, a po rzutach wolnych Serba miał już osiem punktów przewagi. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 28:37.

ZOBACZ TAKŻE: Syn selekcjonera puka do NBA! Dwóch Polaków w najlepszej lidze świata?

Zaraz po przerwie Górnik Zamek Książ pokazywał nową energię - aktywny był Alterique Gilbert, a po trójce Kacpra Marchewki różnica wynosiła już tylko trzy punkty. Na więcej już rywale nie chcieli pozwolić, a dodatkowo mogli liczyć na dobrą współpracę Andrzeja Pluty z Mate Vuciciem. Ostatecznie jednak po zagraniach Josha Pattona po 30 minutach było zaledwie 54:58. Zespół trenera Andrzeja Adamka w czwartej kwarcie zbliżał się nawet na dwa punkty po trafieniach Smitha i Gilberta. Ten pierwszy po chwili dawał wałbrzyszanom prowadzenie! To zapewniało emocje do samego końca. Andrzej Pluta mógł zostać bohaterem - w końcówce zbliżył swój zespół na punkt. Później miał jeszcze akcję na zwycięstwo, ale nie trafił, a to oznaczało wygraną Górnika Zamek Książ 73:72.

Najlepszym zawodnikiem Górnika Zamek Książ był Alterique Gilbert z 20 punktami i 5 asystami. Kameron McGusty zdobył 16 punktów i 8 zbiórek dla Legii.

Górnik Zamek Książ Wałbrzych - Legia Warszawa 73:72 (15:11, 13:26, 26:21, 19:14)

Górnik: Alterique Gilbert 20, Ikeon Smith 18, Toddrick Gotcher 9, Kacper Marchewka 7, Joshua Patton 6, Janis Berzins 6, Dariusz Wyka 5, Grzegorz Kulka 2, Piotr Niedźwiedzki 0, Aleksander Wiśniewski 0.

Legia: Kameron McGusty 16, Andrzej Pluta 15, Mate Vucic 13, Aleksa Radanov 13, Ojars Silins 6, Michał Kolenda 6, E.J. Onu 3, Dominik Grudziński 0, Samuel Sessoms 0.

Skrót meczu:

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

plk.pl/PAP