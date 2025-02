Liga Konferencji: TSC Backa Topola - Jagiellonia Białystok. Relacja live i wynik na żywo

TSC Backa Topola - Jagiellonia Białystok to spotkanie 1/16 finału Ligi Konferencji UEFA. Relacja live i wynik na żywo meczu TSC Backa Topola - Jagiellonia Białystok na Polsatsport.pl.

Liga Konferencji UEFA to trzecie, co do prestiżu, europejskie puchary. W tym sezonie występują w nich dwie polskie ekipy - Jagiellonia Białystok i Legia Warszawa.

Jagiellonia była bliska wywalczenia bezpośredniego awansu do 1/8 finału, ale ostatecznie zajęła dziewiąte miejsce w fazie ligowej z 11 punktami na koncie. Tym samym o awans do kolejnej rundy powalczy w dwumeczu z serbską ekipą Backa Topola.



Zgodnie z nowymi zasadami zreformowanych rozgrywek LK drużyny z miejsc 1-8 zakwalifikowały się bezpośrednio do 1/8 finału, a te z lokat 9-24 grają o awans w barażach. Pozostałe ekipy (25-36) odpadły z rywalizacji.



Spotkania barażowe zaplanowano na 13 i 20 lutego. Następnego dnia po rewanżach wylosowane zostaną pary 1/8 finału.



Finał tegorocznej edycji LK odbędzie się 28 maja we Wrocławiu.



Relacja live i wynik na żywo meczu TSC Backa Topola - Jagiellonia Białystok na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:45.