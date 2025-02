Marcelo zdradził plany na emeryturę. "Chcę kręcić filmy z żoną"

Zaledwie kilka dni temu Marcelo przeszedł na piłkarską emeryturę. Teraz zdradził, co zamierza robić w najbliższej przyszłości. "Chcę zająć się sztuką, muzyką, kręcić filmy z żoną" - przyznał w wywiadzie dla Antena 3 El Hormiguero.

Gwiazdor Realu Madryt i reprezentacji Brazylii zdecydował się odwiesić buty na kołek w wieku 36 lat. Swoją decyzję ogłosił w emocjonalnym wideo, opublikowanym w mediach społecznościowych, a niedługo później został oficjalnie pożegnany przed derbami Królewskich z Atletico. Tuż przed pierwszym gwizdkiem Marcelo pojawił się na murawie wraz z rodziną, gdzie odebrał pamiątkową koszulkę z rąk Luki Modricia.

Choć pożegnanie z futbolem miało miejsce zaledwie kilka dni temu, to w najnowszym wywiadzie dla programu Antena 3 El Hormiguero Brazylijczyk zdążył już ujawnić swoje plany na piłkarską emeryturę. Przyznał również, że podjęcie decyzji o zakończeniu kariery było niezwykle trudne, ale w jego życiu nadszedł czas na to, by poświęcić czas rodzinie.

- Zawsze grałem w piłkę nożną z radością, a nie z odpowiedzialnością. Zawsze postrzegałem to jako coś do zabawy, ale przychodzi czas, kiedy trzeba żyć. Bardzo dbałem o siebie jako profesjonalista. Trudno jest podjąć decyzję, że nie będzie się już grało w piłkę. Pierwsza dowiedziała się o tym moja żona. Potrzebowałem więcej czasu z rodziną - opowiedział Marcelo.

Dodał także, że zamierza teraz poświęcić czas na swoje pozostałe pasje - muzykę, film i sztukę.

- Będę zabierał dzieci do szkoły, spędzał więcej czasu z żoną. Chcę zająć się sztuką, muzyką, kręcić filmy z żoną. Kocham muzykę odkąd byłem mały. Znam kilku piosenkarzy i naprawdę chciałbym wyprodukować z nimi piosenkę, zrobić beat. To byłoby dla mnie spełnienie marzeń - przyznał były piłkarz.