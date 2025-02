Moder już wkrótce z nowym trenerem? Znany Holender na celowniku Feyenoordu

Choć Feyenoord radzi sobie całkiem dobrze w Lidze Mistrzów, to na podwórku krajowym sytuacja jest zgoła odmienna. Przypomnijmy, że drużyna Jakuba Modera to aktualny wicemistrz kraju. Teraz znajduje się dopiero na piątej pozycji, ze stratę do lidera wynoszącą 12 punktów.

Warto dodać, że w ostatnim czasie "Klub nad Mozą" odniósł dotkliwe porażki przeciwko PSV Eindhoven w Pucharze Holandii oraz Ajaxowi Amsterdam w Eredivisie, które poskutkowały natychmiastowym zwolnieniem dotychczasowego trenera Briana Priske. Jak donosi brytyjski dziennik The Mirror, na ratunek ma przyjść były szkoleniowiec "Czerwonych Diabłów" - Erik Ten Hag, który poszukuje nieustannie pracy od momentu odejścia z Old Trafford z końcem października minionego roku.

Na razie stery nad ekipą z Rotterdamu przejął Pascal Bosschaart. W środowy wieczór Feyenoord pokonał u siebie AC Milan 1:0 w ramach 1/16 finału Ligi Mistrzów. Całe spotkanie w barwach holenderskiej ekipy rozegrał polski pomocnik Jakub Moder.

Szymon Stępień, Polsat Sport