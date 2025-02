To spotkanie można określić mianem derbów opolszczyzny. Szczególną wagę mają one dla siatkarzy z Nysy, którzy coraz bardziej martwią się o to, by nie znaleźć się w strefie spadkowej. ZAKSA może być spokojna - ani spadek, ani nawet wypadnięcie z czołowej "ósemki", jej nie grożą.

W poprzedniej rundzie spotkań nysanie po heroicznym boju wygrali ze Ślepskiem Malow Suwałki 3:2. Kędzierzynianie nie mieli problemów ze zwycięstwem, mieli za to ze zdrowiem. W mocno okrojonym składzie pokonali Nowak-Mosty MKS Będzin.

Relacja live i wynik na żywo meczu ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - PSG Stal Nysa na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

KP, Polsat Sport