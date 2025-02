Siatkarski gigant zyska nową nazwę! Mistrzowie Polski wystąpią pod nowym szyldem

Węglowy gigant jest partnerem strategicznym klubu od 2004 roku. Wtedy drużyna pod wodzą trenera Igora Prielożnego wywalczyła pierwsze w historii mistrzostwo kraju pod nazwą Ivett Jastrzębie Borynia.

Od 2012 roku klub prowadzi wspieraną przez strategicznego partnera Akademię Talentów.

„Jestem bardzo szczęśliwy, że podpisaliśmy kolejną umowę z Jastrzębską Spółką Węglową. Chciałem za to bardzo podziękować naszemu partnerowi strategicznemu. To już 21 lat współpracy, budowy klubu i marki, ciągłego rozwoju sportowego i lata wielkich sukcesów klubu na arenie krajowej, ale również międzynarodowej. To także czas, kiedy powstała wspaniała, jedna z najlepszych w Polsce siatkarskich akademii, jak również lata, które dały nam przepustkę do Europy” – ocenił prezes klubu Adam Gorol.

Zaznaczył, że dołożenie nazwy spółki do szyldu drużyny ma jeszcze bardziej pokazać utożsamienie klubu ze sponsorem.

W minionym sezonie Jastrzębski Węgiel obronił mistrzostwo kraju, a w finale Ligi Mistrzów przegrał z włoskim Itasem Trentino 0:3. Rok wcześniej też dotarł do finału LM, gdzie musiał uznać wyższość kędzierzyńskiej Zaksy (2:3).

Jastrzębianie także dwukrotnie wystąpili w Final Four LM – w 2011 roku we włoskim Bolzano, gdzie zajęli czwarte miejsce oraz w 2014 roku w Ankarze, gdzie skończyli na trzeciej pozycji.

Zespół trenera Marcelo Mendeza w tej edycji LM wygrał wszystkie mecze grupowe i z kompletem punktów, tracąc w sumie dwa sety, awansował do ćwierćfinału.

Pod koniec stycznia górnicza spółka zakończyła wieloletnią współpracę w występującym obecnie w drugiej lidze piłkarskim GKS Jastrzębie. Umowa sponsoringowa została wypowiedziana. Jak poinformował wtedy klub, ta decyzja wynikała z trudnej sytuacji finansowej JSW.

PI, PAP