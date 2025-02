Były kolega z Realu sprowadza Ronaldo na ziemię. "Liczby mówią same za siebie"

Tuż przed swoimi 40. urodzinami Cristiano Ronaldo ponownie rozbudził dyskusję dotyczącą tego, kto jest najlepszym piłkarzem w historii. Portugalczyk w wywiadzie dla kanału El Chiringuito wskazał, że to właśnie on zasługuje na to miano. Jego były kolega z Realu Madryt ma jednak nieco odmienne zdanie na ten temat.

Angel Di Maria i Cristiano Ronaldo grali wspólnie w barwach Królewskich przez cztery lata, zdobywając dla swojego klubu najważniejsze trofea, w tym Ligę Mistrzów i tytuł w La Liga. W ostatnim wywiadzie dla "Infobae" Argentyńczyk przyznał, że w tym czasie zdążył dobrze poznać Portugalczyka i "wcale nie jest zaskoczony jego słowami".

- Nie zaskakuje mnie to. Zawsze taki był. Zawsze wygłaszał tego typu deklaracje, zawsze dążył do bycia najlepszym, ale cóż... urodził się w nieodpowiednim momencie, bo akurat trafił na kogoś, kto został dotknięty przez magię - powiedział były piłkarz, porównując Ronaldo do Lionela Messiego.

Według byłego gwiazdora PSG, który miał przecież okazję przez lata występować także u boku Messiego, różnic pomiędzy piłkarzami jest mnóstwo. I większość z nich przemawia na korzyść obecnego zawodnika Interu Miami.

- Liczby mówią same za siebie. Jeden ma osiem Złotych Piłek, drugi pięć. To ogromna różnica. Zdobycie mistrzostwa świata to kolejna wielka różnica, do czego dochodzą dwie Copa America. Różnic jest mnóstwo, naprawdę mnóstwo. A potem wystarczy spojrzeć na mecze - widać to w każdej minucie. On gra, jakby był na własnym boisku. Strzela w to samo okienko i wciąż mu to wychodzi. I robi to nieprzerwanie od 18, 20 lat - wyliczał Di Maria.

- Dla mnie Leo jest najlepszy na świecie i najlepszy w historii, bez żadnych wątpliwości - podsumował.