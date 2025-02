Chaos w polskich skokach! Stoeckl odszedł z PZN

Stoeckl swoje stanowisko w PZN-ie objął w sierpniu ubiegłego roku i zrezygnował już po kilku miesiącach pracy. Austriak opublikował swoje oświadczenie za pośrednictwem serwisu dagbladet.no.

- Doświadczyłem, że sprawy wewnętrzne były udostępniane mediom bez ostrzeżenia osób w nie zaangażowanych. Ostatnio prezes wspomniał, że nie jest zadowolony z mojej pracy. Nie przypominam sobie, żeby podzielił się ze mną tą informacją - napisał Stoeckl.

Austriak odniósł się także do tego, na co zwraca uwagę podczas pracy, a co nie do końca funkcjonowało.

- Cenię sobie informacje zwrotne, ponieważ wtedy mogę dostosować swoją pracę lub omówić swoją perspektywę, ale musi się to odbyć twarzą w twarz - dodał.

Stoeckl w swoim komunikacie podziękował również wszystkim współpracownikom i zawodnikom oraz dodał, że nie zamierza więcej poruszać tego tematu.