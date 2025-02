Gratka dla fanów piłki nożnej! Polsat Sport pokaże najciekawsze mecze Ligi Narodów kobiet

Futbolową ucztę rozpoczniemy już 21 lutego meczem Hiszpania - Belgia. Gospodynie to aktualne mistrzynie świata, triumfatorki pierwszej edycji Ligi Narodów i czwarta drużyna igrzysk olimpijskich w Paryżu. O sile zespołu z Półwyspu Iberyjskiego stanowią między innymi koleżanki Ewy Pajor z Barcelony - zdobywczynie Złotej Piłki Alexia Putellas i Aitana Bonmati, które są gwarancją efektownej i efektywnej gry. Belgijki to z kolei ćwierćfinalistki ostatniego Euro i drużyna, którą również zobaczymy podczas nadchodzących mistrzostw Europy w Szwajcarii. Co ciekawe, Belgijki spotkają się w fazie grupowej Euro 2025 z... Hiszpankami, więc starcie w Lidze Narodów będzie ciekawym przedsmakiem tego, co może czekać oba zespoły na najważniejszym turnieju tego roku.

ZOBACZ TAKŻE: Zdobywczyni Złotej Piłki uderzyła pięścią w stół. To jej się nie podoba

Cztery dni później na sportowych antenach Polsatu będzie można obejrzeć mecz drugiej kolejki Dywizji A Ligi Narodów Niemcy - Austria. Niemki to w tej chwili jedna z najlepiej i najrówniej grających drużyn świata. Nasze sąsiadki zza Odry to aktualne wicemistrzynie Europy i brązowe medalistki igrzysk olimpijskich. Spotkanie to z całą pewnością będą uważnie śledziły zawodniczki i sztab szkoleniowy reprezentacji Polski, ponieważ Niemki będą pierwszymi rywalkami "Biało-Czerwonych" w fazie grupowej tegorocznego Euro. Austriaczki to z kolei rywal doskonale znany polskiej kadrze, ponieważ to właśnie z nimi podopieczne trener Niny Patalon stoczyły dwa pełne dramaturgii boje w finale baraży o awans do mistrzostw Europy. Nasze zawodniczki wygrały dwukrotnie po 1:0 i to one, właśnie kosztem Austriaczek, zakwalifikowały się na turniej.

Tego samego dnia fani kobiecego futbolu zobaczą również starcie Francja - Islandia. "Trójkolorowe" to ćwierćfinalistki ostatnich finałów mistrzostw świata i igrzysk olimpijskich oraz półfinalistki poprzedniego Euro. Z Islandią z kolei reprezentantki Polski mierzyły się w ubiegłym roku dwa razy w ramach eliminacji Euro 2025 i... oba te spotkania przegrały (0:3 na wyjeździe i 0:1 na własnym stadionie). Islandki, choć ani razu nie grały w finałach mistrzostw świata i igrzysk olimpijskich, regularnie kwalifikują się do mistrzostw Europy - tegoroczny turniej w Szwajcarii będzie dla nich już piątym z rzędu.

Dzień później, również w ramach 2. kolejki Dywizji A Ligi Narodów, czeka nas prawdziwy hit: Anglia - Hiszpania. Spotkanie to będzie rewanżem za finał ostatnich mistrzostw świata. W 2023 roku w finale rozgrywanego w Australii i Nowej Zelandii mundialu górą były Hiszpanki, które po golu Olgi Carmony wygrały 1:0. Dla zawodniczek z Półwyspu Iberyjskiego to zwycięstwo miało wyjątkowy smak, ponieważ rok wcześniej Angielki wyeliminowały je z mistrzostw Europy, wygrywając po dogrywce ćwierćfinałowe starcie 2:1 i sięgając później po tytuł najlepszej drużyny Starego Kontynentu. Emocje gwarantowane!

Transmisje meczów Dywizji A Ligi Narodów kobiet na sportowych antenach Polsatu:

21.02 Hiszpania - Belgia (godz. 18.45)

25.02 Niemcy - Austria (godz. 18.15)

25.02 Francja - Islandia (godz. 21.10)

26.02 Anglia - Hiszpania (godz. 21.00)