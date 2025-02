Kolejny sukces Polaków w Bakuriani! Galica ze złotym medalem

Grzegorz Galica wywalczył złoty medal w biathlonie w konkurencji 7,5 km sprint. To kolejna medalowa zdobycz reprezentanta Polski podczas Olimpijskiego Festiwalu Młodzieży Europy w gruzińskim Bakuriani.

Reprezentacja Polski startuje w Gruzji w siedmiu dyscyplinach: biathlonie, short tracku, biegach narciarskich, narciarstwie alpejskim, łyżwiarstwie figurowym oraz narciarskim i snowboardowym freestyle'u.

Do tej pory biało-czerwoni zdobyli w Bakuriani cztery medale - dwa złote i dwa srebrne. Oba najcenniejsze krążki są udziałem Galicy. Biathlonista już pierwszego dnia rywalizacji okazał się najlepszy na dystansie 12,5 km, a potem dołożył do tego także medal w sprincie na 7,5 km.

Polak swojego występu podczas festiwalu nie mógł zacząć lepiej. W pierwszym starcie indywidualnym na 12,5 km nie dał szans rywalom i zdobył złoto. Piątkowy sprint był drugim indywidualnym występem Polaka, który znów udowodnił, że na EYOF to on jest najlepszy. Galica wyprzedził na mecie Francuza Estebana Moreirę o niespełna 40 sekund. Trzecie miejsce i brązowy medal wywalczył Włoch Julian Huber, który do Polaka stracił już ponad minutę.

Kolejny z biało-czerwonych w tej konkurencji Sebastian Garbowski był 37. (+3:57.3) – taką samą pozycję zajął podczas biegu na 12,5 km, Kajetan Urbaniak uplasował się na 38. Miejscu (+3:58.3), a Kazimierz Siwa był 51. (+5:31.7).

Po biathlonowym sprincie Młodzieżowa Reprezentacja Polski awansowała na 3. miejsce w tabeli medalowej imprezy. Prowadzi niezmiennie Francja (14 medali: 5-4-5), przed Włochami (9 medali: 3-3-3) i Polską (4 medale: 2-2-0). W klasyfikacji medalowej w biathlonie Polska zajmuje 1. lokatę.

W piątek na Bakuriani Biathlon-Cross Country Stadium czeka nas jeszcze rywalizacja dziewcząt w sprincie na dystansie 6 km. Wystartują cztery Polki. Jako 14. na trasę wyruszy Justyna Sinkiewicz, 39. Gabriela Gąsienica, 48. Kinga Tkocz i jako ostatnia – 68. – Anita Zwolińska. Ostatnią odsłoną biathlonowej rywalizacji będą niedzielne zmagania sztafet mieszanych 4x6 km.

XVII Zimowy Olimpijski Festiwal Młodzieży Europy Bakuriani 2025 potrwa do 16 lutego.