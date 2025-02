PGE GiEK Skra Bełchatów kontra Aluron CMC Warta Zawiercie to spotkanie 25. kolejki PlusLigi. Relacja live i wynik na żywo meczu PGE GiEK Skra Bełchatów - Aluron CMC Warta Zawiercie na Polsatsport.pl.

To spotkanie pełni szczególną rolę dla PGE GiEK Skry, która niedawno na dobre zadomowiła się w czołowej "ósemce", ale wciąż może z niej wypaść. Zawiercianie o brak gry w fazie play-off martwić się nie muszą, ich celem jest to, by zakończyć rundę zasadniczą jako liderzy PlusLigi.

W poprzednim spotkanie bełchatowianie sprawili niemałą niespodziankę, za trzy punkty ogrywając mistrzów Polski z Jastrzębia-Zdroju. Zawiercianie bez problemu poradzili sobie za to w Trójmieście, gdzie pokonali Trefla Gdańsk 3:0.

Relacja live i wynik na żywo meczu PGE GiEK Skra Bełchatów - Aluron CMC Warta Zawiercie na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.