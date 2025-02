PGE GiEK Skra Bełchatów - Aluron CMC Warta Zawiercie to piątkowy hit PlusLigi. Transmisja meczu w Polsacie Sport 1 oraz online w Polsat Box Go.

Piątkowe granie w PlusLidze zacznie się w Bełchatowie, gdzie tamtejsza Skra podejmie Aluron CMC Wartę. Do 25. serii gier gospodarze przystępują z 40 punktami na koncie. W poprzedniej serii gier podopieczni Gheorghe Cretuniespodziewanie ograli mistrzów Polski, triumfując na wyjeździe z Jastrzębskim Węglem 3:1.

ZOBACZ TAKŻE: Nawet N'Gapeth nie pomógł Fenerbahce! Siatkarze Asseco Resovii wygrali w Stambule

Natomiast siatkarze Michała Winiarskiego na tym etapie sezonu są wiceliderami PlusLigi, tracąc dwa punkty do Jastrzębskiego. Co ciekawe kilka dni temu szefowie klubu z Zawiercia podjęli ważną decyzję, jeśli chodzi o przyszłość Winiarskiego - przedłużyli umowę z trenerem aż do 2030 roku. Kilka dni później Warta ogłosiła również podpisanie nowego, wieloletniego kontraktu z Mateuszem Bieńkiem.

W pierwszym meczu tych drużyn w obecnym sezonie pewnie wygrała Warta, triumfując u siebie 3:0. Jak będzie tym razem?

Transmisja meczu PGE GiEK Skra Bełchatów - Aluron CMC Warta Zawiercie w piątek w Polsacie Sport 1 oraz online w Polsat Box Go. Początek o godzinie 17.30.

BS, Polsat Sport