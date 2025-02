Polska medalistka olimpijska wznawia karierę po pięciu latach! Przed nią tajemnicze wyzwanie

– Pięć lat po zakończeniu kariery głód lodu cały czas we mnie jest. Od wielu lat razem z Natalią Czerwonką mamy w głowie pewne wydarzenie, które domknęłoby nasze kariery. Spędziłam na łyżwach 24 lata, ale czegoś mi brakowało i chcę to teraz zrealizować – mówi dwukrotna medalistka olimpijska w łyżwiarstwie szybkim Luiza Złotkowska. Jeszcze w lutym dwie polskie wybitne łyżwiarki chcą dokonać rzeczy, o której same mówią, że „jest ekstremalna”.

A co to dokładnie będzie? – Na razie jeszcze nie możemy zdradzić wszystkich szczegółów, ale mogę powiedzieć, że to będzie związane z jazdą na łyżwach i będzie to dystans, jakiego nigdy żadna z nas jeszcze nie przejechała – dodaje Czerwonka, też medalistka olimpijska.

– Nie będzie to spacer po bułki do sklepu. Jesteśmy medalistkami olimpijskimi, więc szykujemy się na coś wielkiego. To będzie ekstremalne wydarzenie, ale też coś bardzo ekstremalnego dla nas – podkreśla Złotkowska. Do tego wyjątkowego wyścigu ma dojść jeszcze w lutym.

O ile Czerwonka jest w stałym treningu, bo po krótkiej przerwie postanowiła wznowić karierę, o tyle Złotkowska musiała rozpocząć przygotowania. – Ćwiczę mocno, bo wyzwanie będzie naprawdę bardzo poważne. Trzeba pamiętać, że to wszystko odbywa się pięć lat po zakończeniu przeze mnie kariery, więc na pewno nie będzie to dla mnie łatwe. Nie mam jednak żadnych wątpliwości, że warto to zrobić, bo nasz wyczyn będzie niósł ze sobą ważne przesłanie – mówi.

– Kiedyś namówiłam Luizę, żeby po igrzyskach olimpijskich z kontuzją pleców poszła ze mną w Himalaje, więc to pokazuje, że umiem namówić ją na dziwne rzeczy. Teraz też będzie to naprawdę ekstremalna sprawa i niesamowite wyzwanie i cieszę się, że zrobimy to razem. Jesteśmy sportowcami z osiągnięciami, obie mamy medale najważniejszych imprez w tym igrzysk olimpijskich i powinnyśmy wskazywać na ważne problemy i pomagać w ich rozwiązaniu. A nasz ekstremalny bieg ma pokazać problemy, z którymi świat powinien walczyć – tajemniczo dodaje Czerwonka.

Wszystkie szczegóły wyzwania, które zamierzają podjąć Natalia Czerwonka i Luiza Złotkowska, zostaną ujawnione w środę, 19 lutego.

