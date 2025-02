Puchar Polski siatkarek i koszykarzy oraz Copernicus Cup w kanałach Telewizji Polsat

W trzeci weekend lutego kanały sportowe Telewizji Polsat gwarantują kibicom ogrom emocji. W sobotę i niedzielę widzowie zobaczą aż trzy wielkie wydarzenia sportowe: Final Four Pucharu Polski siatkarek, mityng lekkoatletyczny Copernicus Cup oraz decydujące spotkania turnieju finałowego Pucharu Polski koszykarzy. Transmisje oglądać można w kanałach Telewizji Polsat, dostępnych także w streamingu internetowym Polsat Box Go.

W Sosnowcu trwa turniej finałowy Pucharu Polski koszykarzy. Mecze półfinałowe wraz z konkursami rzutów za 3 punkty oraz wsadów, odbędą się w sobotę i będą transmitowane od godziny 14:00 w Polsat Sport 2. Wielki finał zaplanowany jest na niedzielę, a przedmeczowe studio już od godz. 17:00 pokaże Polsat Sport 3. Ale to nie koniec sportowych emocji, bo w ten weekend w Elblągu o Puchar Polski walczą także siatkarki, a w Toruniu gwiazdy lekkiej atletyki rywalizują na mityngu Copernicus Cup.

Final Four Pucharu Polski siatkarek od 15 do 16 lutego w Polsacie Sport 1

Przez dwa dni stolicą polskiej siatkówki kobiet będzie Elbląg, który w tym roku gości Final Four Pucharu Polski siatkarek. Obydwa półfinały oraz finał, wraz z przedmeczowym i pomeczowym studiem, pokaże Polsat Sport 1. W sobotę jako pierwsze, o 14:45, na parkiet wybiegną zespoły ŁKS Commercecon Łódź oraz MOYA Radomka Radom. Po nich o 17:45 zmierzą się BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała i KS Developres Rzeszów. Obydwa starcia skomentują Marek Magiera i Joanna Kaczor-Bednarska. Studio przed niedzielnym finałem rozpocznie się o godzinie 14:00, a gośćmi Jerzego Mielewskiego będą Joanna Podoba-Malicka i Jakub Bednaruk. Przy mikrofonach komentatorskich ponownie zasiądzie duet Magiera/Kaczor-Bednarska. Po wyłonieniu zwycięzcy, od godziny 17:00 nadawać będzie studio Polsatu Sport, które podsumuje tegoroczny Puchar Polski, a paliwa do dyskusji do starczą wywiady reporterki Polsatu Sport – Marty Ćwiertniewicz.

Mityng lekkoatletyczny Copernicus Cup 16 lutego w Polsacie Sport 2 i Super Polsacie

To już jedenasta edycja mityngu Copernicus Cup, zaliczanego do złotej czyli najbardziej prestiżowej kategorii zawodów z cyklu World Athletics Indoor Tour. W Toruniu pojawią się gwiazdy światowej i polskiej lekkiej atletyki, takie jak m.in. Ewa Swoboda, Pia Skrzyszowska, Konrad Bukowiecki, Adrianna Sułek-Schubert, Chase Jackson, Jessica Schilder, Rajindra Campbell czy Leonardo Fabbri. Studio przed Copernicus Cup rozpocznie się o godzinie 16:00 w Polsacie Sport 2 i Super Polsacie, a początek zawodów zaplanowany jest na godzinę 16:30. Przy obsłudze medialnej zawodów pracować będą m.in. Przemysław Iwańczyk, Adam Kszczot, Aleksandra Szutenberg i Bożena Pieczko. Coperincus Cup bez reklam oglądać można także w Polsacie Sport Premium 1.

Informacja Prasowa