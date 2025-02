Rekordowy skok w Sapporo! Fenomenalna próba Norwega

Robin Pedersen dokonał niesamowitego wyczynu na Okurayamie. Norweg w jednym z piątkowych treningów przed kwalifikacjami w Sapporo skoczył 152,5 metra, co jest nieoficjalnym rekordem obiektu. Ten właściwy - 148,5 - należy do Kamila Stocha.

Początek weekendu Pucharu Świata w Sapporo przyniósł sensacyjny rezultat. Podczas treningu przed kwalifikacjami Pedersen wylądował na odległości wynoszącej 152,5 metra.

ZOBACZ TAKŻE: Nieprawdopodobny pech Polki. 18-latka przeszła do historii, a zaraz potem taka decyzja

To o cztery metry dalej niż liczy oficjalny rekord Okurayamy. Jego autorem jest Kamil Stoch. Polak w 2019 roku zaliczył niesamowitą próbę, a po wszystkim sam łapał się za serce, nie dowierzając w to, co się stało.

Pedersen "przeskoczył" Stocha, jednak rezultat Norwega nie zostanie uznany za oficjalny rekord. Serie treningowe nie są bowiem oceniane przez sędziów.

W Sapporo trwa weekend Pucharu Świata. W sobotę i niedzielę odbędą się konkursy indywidualne. Zmagania w Japonii są ostatnimi przed zbliżającymi się mistrzostwami świata.