To tam zagrają cztery najlepsze siatkarskie drużyny Europy! Gospodarz Final Four LM już znany

Stambuł nie po raz pierwszy będzie gospodarzem Final Four Ligi Mistrzyń siatkarek. Wcześniej gościł czołowe drużyny Europy w latach 2002, 2011 i 2013. Pierwszą z tych imprez wygrały siatkarki francuskiego RC Cannes, ale w dwóch następnych najlepsza była miejscowa drużyna - VakifBank. Kto wygra tym razem?

– Stambuł to gigantyczne miasto, główny ośrodek siatkówki, miejsce o niezrównanym dziedzictwie historycznym - dlatego jest to idealne miejsce na zorganizowanie pierwszego Final Four Ligi Mistrzyń od 2018 roku. Lokalna publiczność jest niesamowicie kompetentna i pełna pasji, nie możemy się jednak doczekać, by gościć w Stambule również wielu zagranicznych fanów – powiedział prezes CEV Roko Sikirić.

Po latach organizowania Super Finałów (2019–24), CEV Champions League wróciła do swego tradycyjnego formatu. Cztery najlepsze drużyny Europy podczas weekendu 3-4 maja zagrają w turnieju finałowym. W sobotę zostaną rozegrane mecze półfinałowe, a w niedzielę spotkanie o trzecie miejsce i finał.

Trofeum wywalczonego przed rokiem broni włoski klub A. Carraro Imoco Conegliano. W grze o Final Four pozostają trzy drużyny ze Stambułu - Eczacibasi Dynavit oraz Fenerbahce Medicana i VakifBank, które zagrają ze sobą w ćwierćfinale. Obecnie rozgrywana jest runda play-off o awans do 1/4 finału, w której grają dwa polskie kluby - DevelopRes Rzeszów i PGE Grot Budowlani Łódź.